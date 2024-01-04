Премьер Монголии поручил добиться ощутимых результатов в реализации проектов и мер, которые необходимо активизировать

CentralAsia (MNG) - Министр Монголии и глава Секретариата Кабинета Министров Амарбаясгалан Дашзэгвэ представил Кабмину ряд проектов и мер, их реализацию необходимо активизировать в первой половине 2024 года.

Реализация 75 проектов и мер, отраженных в долгосрочной политике развития Монголии «Видение-2050», Плане действий правительства Монголии на 2020-2024 годы, «Новой политике возрождения» и Национальном плане развития на 2023 год, а также а также задач, поставленных премьер-министром Монголии, в настоящее время не на должном уровне, причем некоторые из них еще не начаты.

Требуются срочные действия для быстрого начала и активизации этих проектов и мер. Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай распорядился ускорить реализацию проектов и мер развития, которые, как ожидается, окажут положительное влияние на общество и экономику страны, сосредоточив внимание на достижении ощутимых результатов в первой половине 2024 года. В соответствии с этим решено выдать официальное распоряжение премьер-министра членам правительства и губернаторам аймаков и города Улан-Батора.

На последнем заседании 2023 года Правительство одобрило Постановление об объявлении 2024 года Годом поддержки регионального развития. Министр экономики и развития Монголии Хурэлбаатару Чимэду, министру Монголии и главу Секретариата Кабинета министров Амарбаясгалану Дашзэгвэ поручено разработать план реализации Постановления в первые 100 дней 2024 года.

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