Решение, принятое на заседании Кабмина Монголии
CentralAsia (MNG) - Кабмин на очередном заседании 3 января 2024 года принял следующее решение:
Проект постановления о региональном переселении общественных организаций будет представлен на рассмотрение Великого Государственного Хурала Монголии.
Кабмин поддержал и принял решение внести в Великий Государственный Хурал Монголии проект постановления Парламента о мерах по поэтапному региональному переселению общественных организаций из столицы с учетом функций, объема и услуг общественных организаций.
Проект резолюции направлен на устранение неравенства между городом и деревней и между регионами путем содействия сбалансированному развитию аймаков Монголии в соответствии с национальной концепцией регионального развития.
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