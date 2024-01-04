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Решение, принятое на заседании Кабмина Монголии

CentralAsia (MNG) -  Кабмин на очередном заседании 3 января 2024 года принял следующее решение:

Проект постановления о региональном переселении общественных организаций будет представлен на рассмотрение Великого Государственного Хурала Монголии.

Кабмин поддержал и принял решение внести в Великий Государственный Хурал Монголии проект постановления Парламента о мерах по поэтапному региональному переселению общественных организаций из столицы с учетом функций, объема и услуг общественных организаций.

Проект резолюции направлен на устранение неравенства между городом и деревней и между регионами путем содействия сбалансированному развитию аймаков Монголии в соответствии с национальной концепцией регионального развития.

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