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Первый ребенок 2024 года родился в чешском городе Липа у монголки

CentralAsia (MNG) -  В чешском городе Липа в 05:37 родился первый ребенок 2024 года. Им стал монгольский мальчик Уудам Бат-Эрдэнэ, родившийся в городской больнице.

Малыш весил 3550 грамм и рост 50 см. Его родители живут постоянно в этом городе.

Малышку посетила мэр города госпожа Йитка Вольфова вместе с директором чешской клиники Липа Павлом Марком.

Отметим, многие регионы Чехии традиционно премируют родителей первых детей наступившего года. Размер финансового дара обычно составляет 10-15 тыс. крон. Часто вместе с деньгами власти дополнительно дарят полезные подарки.

В 2021 году столичные власти решили изменить традицию и вместо денег начали дарить родителям грамоту и памятный набор обычных монет. Однако эксперимент признали неудачным и денежную премию вернули.

Напомним, с января 2024 года в Чехии выросло пособие по уходу за ребенком – на 50 тыс. крон до 350 тыс. крон, а в случае рождения одновременно двух и более детей – на 75 тыс. крон до 525 тыс. крон.

источник: middleasiannews.com

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