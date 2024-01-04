Предложение о назначении послов будет представлено президенту Монголии
CentralAsia (MNG) - 3 декабря Кабинет министров обсудил предложение о назначении послами следующих должностных лиц и решил передать его президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.
Конкретно,
- Г-н Сухболд Сухээ Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Республике Корея,
- Г-жа Байгалмаа Гунаажав Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Республике Польша,
- Г-н Мөнх-Өлзий Цэрэндорж Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Королевстве Швеция,
- Г-н Анхбаяр Нямдорж в качестве постоянного представителя Монголии при Организации Объединенных Наций.
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