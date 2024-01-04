С 2024 года минимальный размер оплаты труда в Монголии увеличится на 20%

CentralAsia (MNG) - С первого января 2024 года минимальный размер оплаты труда в Монголии будет увеличен на 20%. Об этом в среду сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные Министерства труда и социальной защиты страны.

«Решение об увеличении минимального размера ежемесячной заработной платы до 660 тыс. монгольских тугриков (более 193 долларов США) было принято во время заседания трехстороннего Национального комитета Монголии по труду и социальному партнерству», – говорится в официальном сообщении.

В 2023 году минимальный размер ежемесячной заработной платы в Монголии составлял 550 тыс. монгольских тугриков (около 161 доллара США).

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты Монголии, в настоящее время более 100 тыс. монгольских граждан получают минимальную ежемесячную зарплату.

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