экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Воинский учет на 2024 год начался сегодня по всей Монголии

CentralAsia (MNG) -  Воинский учет начался 4 января 2024 года на всей территории Монголии. Его организует канцелярия губернатора аймаков и районов столицы и продлится до 19 января этого года.

Граждане могут зарегистрироваться лично в офис губернатора своего аймака и района, либо зарегистрироваться через единый портал электронного сервиса «e-Mongolia».

В 2024 году переехавшие граждане, которым исполнится 18 лет, должны будут зарегистрироваться лично в своих подрайонах.

Воинский учёт в Монголии — мероприятия государственных органов по обеспечению полного и качественного укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил страны в мирное время, в периоды мобилизации, военного положения, в военное время.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com