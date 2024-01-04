Воинский учет на 2024 год начался сегодня по всей Монголии

CentralAsia (MNG) - Воинский учет начался 4 января 2024 года на всей территории Монголии. Его организует канцелярия губернатора аймаков и районов столицы и продлится до 19 января этого года.

Граждане могут зарегистрироваться лично в офис губернатора своего аймака и района, либо зарегистрироваться через единый портал электронного сервиса «e-Mongolia».

В 2024 году переехавшие граждане, которым исполнится 18 лет, должны будут зарегистрироваться лично в своих подрайонах.

Воинский учёт в Монголии — мероприятия государственных органов по обеспечению полного и качественного укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил страны в мирное время, в периоды мобилизации, военного положения, в военное время.

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