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Теракт в Иране: Число погибших возросло до 103 

CentralAsia (CA) -  Число жертв теракта на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память генерала Касема Сулеймани возросло до 103 человек. Об этом сообщают иранские СМИ.

По предварительной информации, пострадали 188 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее иранские СМИ писали о 73 погибших и 170 раненых в результате взрывов. По предварительным данным, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой были расположены недалеко от входа на кладбище в городе Керман.

Иранский генерал, командующий КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

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