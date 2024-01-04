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В Швеции прошла самая холодная ночь за 25 лет: температура упала до -43

CentralAsia (CA) -  В Квиккйокке-Орреньярке, на метеостанции на севере Швеции, 3 января 2024 года температура упала до -40°C и выпал сильный снегопад. Об этом сообщает Mirror.

Температура в Швеции упала до -40°C второй день подряд, это самый холодный период в скандинавской стране с 1999 года. Синоптики полагают, что похолодание продлится до конца недели.

Транспортное сообщение по всему региону нарушено. Несколько мостов были закрыты, железнодорожные и паромные перевозки приостановлены. Многие школы также закрыты из-за погодных условий.

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