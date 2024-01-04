На Европу обрушился шторм Хэнк

CentralAsia (CA) - В Англии и Уэльсе 3 января более 10 тыс. домов остались без электричества. Об этом сообщает агентство VOA.

Шторм, которому метеорологические службы Великобритании, Ирландии и Нидерландов дали название «Хэнк», вызвал отключения электроэнергии и транспортные проблемы.

На западе Англии водитель погиб после того, как на его машину упало дерево в результате шторма.

Сильнейшие штормы были зафиксированы на острове Уайт, недалеко от побережья на юге Англии, где скорость ветра достигала 151 километра в час.

В Нидерландах погиб мужчина, когда сильный ветер обрушился на большую часть страны.

Некоторые части Германии также столкнулись с наводнением, которое могло усугубиться увеличением количества осадков.