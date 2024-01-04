Ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы

CentralAsia (CA) - Ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщает РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Синоптик рассказал, что на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила -26,4 градусов, на Балчуге она опустилась до -24,8 градусов, а в Тушино — до -27,1 градусов.

«Это самая холодная ночь этой зимы и на 15 градусов ниже климатической нормы», — написал Тишковец. Он отметил, что в последний раз столбики термометров в столице опускались до таких значений 42 года назад — в 1982 году температура составила -27,7 градуса.

В Подмосковье зафиксировали 30-градусные морозы. На метеостанции Шаховская температура опустилась до -30,2 градуса, в Пушкино — до -30,5, в Солнечногорске -30,8. Холоднее всего было в Клину (-31,9 градуса). «В последующие ночи холод начнет неохотно отступать, и к 9-10 января температурный фон вернется в свое климатическое русло», — заверил Тишковец.