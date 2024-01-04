В Казахстане за год ликвидировали 66 каналов поставки наркотиков

CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности Казахстана ликвидировал 66 каналов поставки наркотиков. Об этом сообщается на сайте КНБ.

Ликвидированы 34 международных и 32 региональных канала поставок наркотиков, нейтрализована деятельность 36 подпольных нарколабораторий.

Из незаконного оборота изъято:

- 3,6 тонны наркотических средств и психотропных веществ,

- 21,5 тонны сырья маковой соломы,

- 75 тонн химических реагентов, используемых для изготовления синтетических наркотиков.

Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» оценивается более чем в 20 млрд тенге, а объем составляет порядка 17 млн разовых доз.

За совершение соответствующих преступлений осужден 101 человек, проводятся досудебные расследования в отношении еще 169 граждан республики и иностранцев.

Также реализованы 32 совместные операции по пресечению каналов ввоза и транзита наркотиков через Казахстан.

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