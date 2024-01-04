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Число жертв землетрясения в Японии достигло 82 человек

CentralAsia (CA) -  В префектуре Исикава погибло 82 человека в результате мощного землетрясения, произошедшего 1 января в Японии. Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на местные власти.

Землетрясение магнитудой 7,6 привело к сильным разрушениям и пожарам в городе Вадзима в префектуре Исикава, а продолжающиеся повторные подземные толчки затрудняют спасательные операции, которые идут на протяжении 72 часов. В городе упало семиэтажное здание, а в центральном районе произошел сильный пожар, охвативший более 200 строений.

Из-за землетрясения разрушения также зафиксировали в префектурах Ниигата, Тояма, Фукуи и Гифу.

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