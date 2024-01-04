Тысячи врачей в Англии устроили забастовку из-за заработной платы

CentralAsia (CA) - Тысячи врачей в Англии устроили забастовку из-за заработной платы. Пациенты столкнулись с отменой лечения, сообщает Associated Press.

Десятки тысяч приемов и операций будут отложены из-за забастовки.

Врачи добиваются повышения заработной платы, чтобы компенсировать рост стоимости жизни. Профсоюзы заявляют, что заработная плата, особенно в государственном секторе, упала в реальном выражении за последнее десятилетие, а двузначная инфляция в конце 2022 и начале 2023 года, вызванная резким ростом цен на продукты питания и энергоносители, заставила многих работников с трудом оплачивать счета.

Профсоюз сообщает, что врачи зарабатывают 15,53 фунта (19,37 доллара США) в час (минимальная заработная плата в Великобритании составляет чуть более 10 фунтов в час), хотя зарплаты быстро растут после первого года работы.

Медсестры, бригады скорой помощи и старшие врачи достигли соглашения о заработной плате с правительством, но профсоюз, представляющий младших врачей, выстоял, и в конце прошлого года переговоры сорвались. Правительство заявляет, что не будет проводить дальнейшие переговоры, пока врачи не прекратят забастовку.

В прошлом году правительство повысило зарплату врачам на 8,8%, но профсоюз заявляет, что этого недостаточно, поскольку с 2008 года зарплата младших врачей сократилась более чем на четверть.