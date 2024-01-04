В Казахстане автобус выехал на встречку и протаранил 10 автомобилей. Видео

CentralAsia (KZ) - В городе Тараз произошло ДТП, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с десятью автомобилями. Об этом сообщают казахские СМИ со ссылкой на местные власти.

ДТП произошло 4 января в 10:45. Во время столкновения в автобусе находилось десять пассажиров. Одна из них, 56-летняя женщина, была госпитализирована с полученными травмами.

В отношении водителя автобуса начато досудебное расследование.

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