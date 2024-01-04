экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане автобус выехал на встречку и протаранил 10 автомобилей. Видео

CentralAsia (KZ) -  В городе Тараз произошло ДТП, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с десятью автомобилями. Об этом сообщают казахские СМИ со ссылкой на местные власти.

ДТП произошло 4 января в 10:45. Во время столкновения в автобусе находилось десять пассажиров. Одна из них, 56-летняя женщина, была госпитализирована с полученными травмами.

В отношении водителя автобуса начато досудебное расследование.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com