В Казахстане автобус выехал на встречку и протаранил 10 автомобилей. Видео
- Казахстан, происшествия
- 15:25, 04 января 2024
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CentralAsia (KZ) - В городе Тараз произошло ДТП, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с десятью автомобилями. Об этом сообщают казахские СМИ со ссылкой на местные власти.
ДТП произошло 4 января в 10:45. Во время столкновения в автобусе находилось десять пассажиров. Одна из них, 56-летняя женщина, была госпитализирована с полученными травмами.
В отношении водителя автобуса начато досудебное расследование.
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