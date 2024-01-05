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Доктор Гарвардского университета назначена заместителем министра горнодобывающей и тяжелой промышленности

CentralAsia (MNG) -  3 января, очередном заседании правительства г-жа Уянга Болд была назначена заместителем министра горнодобывающей и тяжелой промышленности.

Г-жа Уянга родилась в 1986 году в Улан-Баторе. Она работала исследователем в университетах США и Японии, а также заместителем руководителя Национальной геологической службы, главой Департамента геологической политики Министерства горнодобывающей и тяжелой промышленности и советником министра.

Она получила степень бакалавра геологического картографирования в Университете науки и технологий Улан-Батора, степень магистра геологических наук и докторскую степень Гарвардского университета в США по истории геологического развития от неопротерозоя до нижнего палеозоя в Центральной Азии.

источник: middleasiannews.com

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