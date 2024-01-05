Премьер-министр Монголии примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

CentralAsia (MNG) - Всемирный экономический форум будет проходить в швейцарском Давосе в 2024 году, с 15 по 19 января. В этом году 54-я ежегодная встреча ВЭФ пройдет под общей темой Rebuilding trust (Восстановление доверия).

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Целью Всемирного экономического форума, инициированного швейцарским экономистом Клаусом Швабом в 1971 году, является объединение представителей таких областей, как политика, бизнес, окружающая среда, техника и технология, для решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и определения тенденций развития.

В 2023 году во Всемирном экономическом форуме приняла участие министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх, в 2017 году — бывший президент Элбэгдорж Цахиа, в 2018 году — бывший министр иностранных дел Цогтбаатар Дамдин, в 2019 году – бывший министр горнодобывающей промышленности Сумъяабазар Долгорсурэн и в 2020 году — бывший президент Баттулга Халтмаа.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения