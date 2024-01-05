Закон о государственно-частном партнерстве вступает в силу

CentralAsia (MNG) - Закон о государственно-частном партнерстве, ранее регулируемый Законом о концессиях, вступил в силу 1 января 2024 года.
По словам министра финансов Жавхлана Болда, основная цель закона о государственно-частном партнерстве заключается в том, чтобы правительство не стало конкурировать с частным сектором, а оказывало долгосрочную поддержку реализации инфраструктурных проектов.
Заместитель министра экономики и развития Тувдэндорж Гантөмөр отметил многочисленные выгоды в результате реализации Закона о государственно-частном партнерстве. К ним относятся:
- Содействие конкуренции в сфере государственных услуг путем привлечения частного сектора,
- Внедрение финансовых инструментов для удовлетворения растущих потребностей,
- Снижение бюджетной нагрузки в долгосрочной перспективе
«Для повышения экономической конкурентоспособности Монголии в мире многие проекты, направленные на улучшение и ускорение развития инфраструктуры, такой как электростанции, дороги, железные дороги и общественный транспорт, включены в документ среднесрочной политики развития Монголии «Политика нового возрождения». Это требует улучшения бизнес-среды и государственного потенциала путем принятия новых законов, а также пересмотра или внесения изменений в законы. В этом контексте был принят Закон о государственно-частном партнерстве», - заявил заместитель министра Тувдэндорж Гантөмөр.
Как подчеркнул заместитель министра Тувдэндорж, устраняя нарушения финансовой дисциплины, не урегулированные должным образом в Законе о концессиях, Закон о государственно-частном партнерстве приводит законодательную базу в соответствие с международными стандартами.