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В Монголии ожидают экстремальные холода

CentralAsia (MNG) -  Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии в четверг выпустил предупреждение об экстремальных холодах и сильной метели.

По предварительному прогнозу метеорологов, начиная с ночи 4 января, сильные снегопады и метели обрушатся на центральные и восточные регионы страны, а в дальнейшем переместятся на большую часть территории Монголии. Ожидается, что температура атмосферного воздуха в некоторых местах опустится до отметки в 34 градуса мороза.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии призвало жителей Улан-Батора воздержаться от поездок в регионы страны из-за мощной метели и нулевой видимости на сельских дорогах, а монгольских кочевников-скотоводов быть крайне осторожными и бдительными во время выпаса скота на отгонных пастбищах.

Как правило, зимы в Монголии бывают долгими и суровыми. Температура воздуха может колебаться от 25 до 45 градусов ниже нуля.

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