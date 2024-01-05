В 2023 г. на КПП Эрээнхото зафиксирован рост количества пересечений китайско-монгольской границы

CentralAsia (MNG) - В 2023 году на КПП Эрээнхото, крупнейшем сухопутном КПП на китайско-монгольской границе, был зафиксирован как рост потока людей, так и числа транспортных средств в обоих направления.

По данным вышеуказанного КПП, по итогам 2023 года число пересечений госграницы КНР в обоих направлениях на данном погранпереходе составило 1 млн 467 тыс. человеко-раз, а число пересекавших границу транспортных средств — 262 тыс. единиц.

КПП Эрээнхото расположен в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. По мере углубления двустороннего сотрудничества, здесь началось оживление пассажиропотока.

В связи с этим в Эрээнхото были оптимизированы процедуры таможенного контроля, а по мере роста числа пассажиров стало открываться больше коридоров досмотра и "зеленых" коридоров для обеспечения бесперебойности пассажиропотока и повышения эффективности прохождения таможенного досмотра.

С введением на КПП режима 24-часового таможенного оформления грузов, среднесуточное число проходящих через погранпереход фур превысило 500 единиц, сообщил сотрудник КПП Эрэн-Хото Хан Якай.

По его словам, ассортимент экспортируемых из Китая товаров охватывает товарное авто, предметы повседневного спроса, мелкую бытовую технику, свежие фрукты и овощи и т.д.

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