Около 80% покупателей часов Rolex — монголы

CentralAsia (MNG) - Семь лет назад официальные магазины Rolex впервые открылись в Монголии.

Когда Rolex впервые появился в Монголии, около 50% покупателей были монголами.

Теперь, семь лет спустя, 75-80% всех покупателей этой марки в стране сами стали монголами. Стартовая цена Rolex составляла около 14 миллионов тугриков, но теперь она выросла до 24 миллионов тугриков. Об этом говорила Б. Батчимэг, исполнительный директор ООО «Master Time», официального представителя бренда Rolex в Монголии. «Когда Rolex пришел в Монголию в 2016 году, их покупали монголы 50-60-х годов рождения, но три года назад молодежь начала интересоваться механическими часами этого бренда».

Rolex SA — швейцарская часовая компания, выпускающая наручные часы и аксессуары под торговой маркой Rolexс. В год Rolex выпускает от полумиллиона часов.

Компания основана в 1905 году немцем Гансом Вильсдорфом и его зятем Альфредом Дави (Alfred Davis) как компания Wilsdorf and Davis, которая затем станет компанией Rolex SA, в Лондоне, Англия. В 1908 году Вильсдорф зарегистрировал товарный знак "Rolex" и открыл офис в Ла-Шо-де-Фоне, Швейцария. Компания "Rolex" была зарегистрирована 15 ноября 1915 года.

26 октября 2017 г. аукционный дом «Филлипс де Пюри» провел торги по продаже самых дорогих в мире наручных часов «Rolex Daytona» 1968 г. Часы раньше принадлежали актеру и гонщику Полу Ньюмену. Часы были проданы неизвестному коллекционеру за рекордную в истории сумму 17 752 500 долларов США.

12 декабря 2020 года ещё одни легендарные часы Пола "Rolex “Big Red” Daytona Ref. 6263" на браслете, с дарственной надписью “Drive slowly Joanne” от его жены Джоан Вудворд, были проданы на аукционе "Phillips" в Нью-Йорке за 15 475 000 долларов США.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения