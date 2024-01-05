В 2024 году в Монголии построят 142 школы, 149 детсадов и 40 общежитий

CentralAsia (MNG) - Пять процентов ВВП Монголии потратят на образование.

В 2024 году Министерство образования и науки Монголии намерено профинансировать 442 образовательных и научных проекта на сумму ₮744,8 млрд. В этом году общий бюджет, выделяемый на сектор образования, составляет ₮4,2 трлн, что составляет пять процентов валового внутреннего продукта.

Основное финансирование сферы образования в 2024 году будет следующим:

Расширение образовательных учреждений: будет построено 142 школы, 149 детских садов и 40 общежитий.

будет построено 142 школы, 149 детских садов и 40 общежитий. Инвестиции в образовательные инициативы: на запуск 173 проектов будет выделено ₮330,5 млрд.

на запуск 173 проектов будет выделено ₮330,5 млрд. Поддержка педагогического образования: ₮14,5 млрд будет выделено на стипендии педагогического образования и ₮6,9 млрд на оплату обучения детей учителей и сотрудников со стажем не менее 15 лет, которые будут учиться по ведущим профессиям.

₮14,5 млрд будет выделено на стипендии педагогического образования и ₮6,9 млрд на оплату обучения детей учителей и сотрудников со стажем не менее 15 лет, которые будут учиться по ведущим профессиям. Развитие сельского образования : будет предоставляться шестимесячная премия сельским учителям за каждые пять лет службы (в дальнейшем присуждается каждые три года на общую сумму ₮105,3 млрд).

: будет предоставляться шестимесячная премия сельским учителям за каждые пять лет службы (в дальнейшем присуждается каждые три года на общую сумму ₮105,3 млрд). Финансирование профессионального образования: на финансирование переменных расходов учреждений профессионального образования будет выделено ₮196,8 млрд.

на финансирование переменных расходов учреждений профессионального образования будет выделено ₮196,8 млрд. Повышение благосостояния учащихся: будет реализована программа обедов для учащихся средних школ стоимостью ₮87,4 млрд.

источник: middleasiannews.com

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