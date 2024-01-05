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Стартует кампания по обеспечению работой пожилых людей и людей с ограниченными возможностями

CentralAsia (MNG) -  В Монголии проживает 115 000 людей с ограниченными возможностями и 270 000 человек старше 55 лет. Компания «Zangia Portal» вчера запустила кампанию «Работа для каждого гражданина», целью которой является обеспечение людей с ограниченными возможностями и пожилых людей работой, восстановление их права на труд, улучшение их возможностей и качества жизни.

В рамках акции через сайт zаngiа.mn объявляются вакансии для людей старше 45 лет и людей с ограниченными возможностями. Об этом представители компании сообщили на пресс-конференции.

Компания сообщила, что запускает программу по обучению и развитию носителей иностранных языков, разработав на сайте специальные категории, в том числе «КАРЬЕРА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» или вакансии для носителей иностранных языков.

Исследования показывают, что люди старше 45 лет и люди с ограниченными возможностями не трудоустроены из-за несоответствия определенным требованиям к работе. Акция «Работа для каждого гражданина» позволит им пройти 200 видов курсов для приобретения навыков, необходимых на рабочих местах, и прохождения профессиональной специализации.

«Zangia Portal» ожидает, что их действия приведут к тому, что партнеры «Zangia Portal», не менее 10 000 субъектов, отберут на свои вакансии людей с ограниченными возможностями и людей старше 45 лет.

источник: middleasiannews.com

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