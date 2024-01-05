экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Пентагоне подтвердили ликвидацию лидера проиранских боевиков в Ираке
Пентагон
Пентагон
// Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza, DOD

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны США официально подтвердило ликвидацию главаря поддерживаемой Ираном группировки «Харакат аль-Нуджаба» в Ираке, которая совершала нападения на американские военные объекты.

Как сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер: «Американские силы в Ираке сегодня совершили удар по самообороне, в результате которого был убит Муштак Джавад Казим аль-Джавари, лидер поддерживаемой Ираном террористической группировки Харакат ан-Нуджаба, которая действует как в Ираке, так и в Сирии».

В Пентагоне сказали, что удар был нанесен в рамках самообороны. Никто из мирных жителей не пострадал, никаких повреждений инфраструктуры или объектов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com