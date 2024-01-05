В Пентагоне подтвердили ликвидацию лидера проиранских боевиков в Ираке

Пентагон // Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza, DOD

CentralAsia (CA) - Министерство обороны США официально подтвердило ликвидацию главаря поддерживаемой Ираном группировки «Харакат аль-Нуджаба» в Ираке, которая совершала нападения на американские военные объекты.

Как сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер: «Американские силы в Ираке сегодня совершили удар по самообороне, в результате которого был убит Муштак Джавад Казим аль-Джавари, лидер поддерживаемой Ираном террористической группировки Харакат ан-Нуджаба, которая действует как в Ираке, так и в Сирии».

В Пентагоне сказали, что удар был нанесен в рамках самообороны. Никто из мирных жителей не пострадал, никаких повреждений инфраструктуры или объектов.