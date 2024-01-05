Темпы роста мировой экономики в 2024 году замедлятся до 2,4%

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CentralAsia (CA) - По прогнозам ООН, темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,4% в 2024 году – по сравнению с 2,7% в 2023 году. Об этом говорится в докладе ООН о мировых экономических перспективах.

Как отмечают эксперты, темпы роста глобальной экономики до сих пор ниже допандемийных показателей.

Доклад ООН представляет мрачные экономические прогнозы на ближайшую перспективу. Высокие процентные ставки, дальнейшая эскалация конфликтов, вялая международная торговля и учащающиеся климатические катастрофы создают серьезные препятствия для глобального роста.

Эксперты также предсказывают длительный период жестких условий кредитования и высоких затрат по займам. Обремененная долгами мировая экономика нуждается в дополнительных инвестициях, подчеркивают они.

«2024 год должен стать годом, когда мы выберемся из этой трясины. С помощью больших и смелых инвестиций мы можем стимулировать устойчивое развитие и действия по борьбе с изменением климата, а также вывести мировую экономику на путь более быстрого роста», - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Мы должны опираться на прогресс, достигнутый в прошлом году, в направлении стимулирования Целей устойчивого развития в размере не менее 500 миллиардов долларов в год», - добавил он.

Сдержанный рост в развитых и развивающихся странах

Прогнозируется, что в ряде крупных развитых стран, особенно в США, в 2024 году рост замедлится, учитывая высокие процентные ставки, сокращение потребительских расходов и ухудшение ситуации на рынке труда.

Краткосрочные перспективы роста для многих развивающихся стран – особенно в Латинской Америке и Азии – также ухудшаются из-за ужесточения финансовых условий, сокращения бюджетного пространства и вялого внешнего спроса. В частности, ожидается, что в 2024 году экономический рост в Китае замедлится до 4,7 процента.

В России эксперты прогнозируют экономический рост в размере чуть больше 1 процента в 2024 году, в Украине – после вызванного войной сильнейшего спада – ожидается рост на уровне примерно 4%.

Экономические перспективы стран с низкими доходами будут ограничены тяжелым долговым бременем, высокими процентными ставками и потерями, связанными с экстремальными погодными явлениями, вызванными изменением климата.

Инфляция снижается, но восстановление рынков труда будет неравномерным

Прогнозируется, что глобальная инфляция продолжит снижаться и достигнет 3,9% в 2024 году (по сравнению с 5,7% в 2023 году). Однако давление цен во многих странах все еще остается повышенным, и любая дальнейшая эскалация геополитических конфликтов может привести к возобновлению роста инфляции.

Примерно в четверти всех развивающихся стран годовая инфляция, по прогнозам, превысит в 2024 году 10%, подчеркивается в докладе. С января 2021 года потребительские цены в развивающихся странах выросли в совокупности на 21,1%, что свело на нет экономические успехи, которых удалось достичь после пандемии.

«Неизменно высокая инфляция еще больше замедлила прогресс в искоренении бедности, что особенно серьезно сказалось на наименее развитых странах», - сказал Ли Цзюньхуа, заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам.

Согласно докладу, глобальные рынки труда восстанавливаются после пандемии неравномерно. В развитых странах ситуация на рынке труда устойчивая, несмотря на замедление темпов роста. Однако во многих развивающихся странах, особенно в Западной Азии и Африке, ключевые показатели занятости, включая уровень безработицы, еще не вернулись к допандемийному уровню.

Остается высоким глобальный гендерный разрыв в занятости, а гендерный разрыв в оплате труда не только сохранился, но в некоторых профессиях даже увеличился.

«Необходимо укреплять глобальное сотрудничество и многостороннюю торговую систему, реформировать финансирование развития, решить долговые проблемы и увеличить климатическое финансирование, чтобы помочь уязвимым странам ускориться на пути устойчивого и инклюзивного роста», - подчеркнул Цзюньхуа.