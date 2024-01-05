ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт на кладбище в Иране

CentralAsia (CA) - «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт на кладбище в иранском Кермане.

В заявлении организации, как передает иранское агентство IRNA, сказано, что двое террористов взорвали «пояса смертников» в толпе, которая собралась на кладбище. Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал организаторов взрывов «врагами нации» и заявил, что они будут наказаны.

3 января на кладбище в Кермане произошло несколько взрывов. В это время там проходила церемония, посвященная памяти Касема Сулеймани — он был убит 3 января 2020 года в результате ракетного удара ВВС США в районе аэропорта Багдада.

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди 4 января сообщил пересмотренные данные о жертвах теракта: 84 погибших и 284 пострадавших. Изначально власти страны говорили о 103 погибших и 211 пострадавших.