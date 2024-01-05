экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт на кладбище в Иране
Предыстория: Теракт в Иране: Число погибших возросло до 103

CentralAsia (CA) -  «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт на кладбище в иранском Кермане.

В заявлении организации, как передает иранское агентство IRNA, сказано, что двое террористов взорвали «пояса смертников» в толпе, которая собралась на кладбище. Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал организаторов взрывов «врагами нации» и заявил, что они будут наказаны.

3 января на кладбище в Кермане произошло несколько взрывов. В это время там проходила церемония, посвященная памяти Касема Сулеймани — он был убит 3 января 2020 года в результате ракетного удара ВВС США в районе аэропорта Багдада.

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди 4 января сообщил пересмотренные данные о жертвах теракта: 84 погибших и 284 пострадавших. Изначально власти страны говорили о 103 погибших и 211 пострадавших.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com