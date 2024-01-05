КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов, Сеул эвакуирует остров Ёнпхёндо

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CentralAsia (CA) - Южная Корея объявила эвакуацию острова Ёнпхёндо в Желтом море.

Как передает «Ренхап» со ссылкой на власти, Сеул приказал гражданским лицам эвакуироваться в убежища «на фоне явных признаков военной провокации со стороны Северной Кореи». Приказ отдали в 12:02 и повторили в 12:30 по местному времени по просьбе южнокорейских военных.

Позднее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея «произвела около 200 выстрелов возле острова Ёнпхёндо». Мирные жители и военные не пострадали. Снаряды упали к северу от северной разграничительной линии, в Сеуле ее считают фактической морской границей.

Как пишет Associated Press, КНДР провела артиллерийские учения. По данным агентства, эвакуация острова Ёнпхёндо связана с планами южнокорейских военных провести ответные учения.

В 2010 году остров Ёнпхёндо подвергся обстрелу со стороны КНДР. Пхеньян тогда выпустил 170 артиллерийских снарядов, четыре человека погибли.