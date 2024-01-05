Заместитель главы МИД Узбекистана встретился с послом США

CentralAsia (UZ) - Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Музаффар Мадрахимов встретился с послом США Джонатаном Хеником.

Как сообщает МИД РУз, на встрече были рассмотрены вопросы активизации политического диалога и наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также график и организационные аспекты запланированных на 2024 год совместных мероприятий.

Особое внимание уделено перспективам укрепления узбекско-американских отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых в рамках переговоров на высшем и высоком уровнях.

В повестку встречи также вошли вопросы расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений.