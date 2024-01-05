Заместитель главы МИД Узбекистана встретился с послом США
- Узбекистан, политика
- 14:40, 05 января 2024
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CentralAsia (UZ) - Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Музаффар Мадрахимов встретился с послом США Джонатаном Хеником.
Как сообщает МИД РУз, на встрече были рассмотрены вопросы активизации политического диалога и наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также график и организационные аспекты запланированных на 2024 год совместных мероприятий.
Особое внимание уделено перспективам укрепления узбекско-американских отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых в рамках переговоров на высшем и высоком уровнях.
В повестку встречи также вошли вопросы расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений.
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