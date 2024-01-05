экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Заместитель главы МИД Узбекистана встретился с послом США

CentralAsia (UZ) -  Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Музаффар Мадрахимов встретился с послом США Джонатаном Хеником.

Как сообщает МИД РУз, на встрече были рассмотрены вопросы активизации политического диалога и наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также график и организационные аспекты запланированных на 2024 год совместных мероприятий.

Особое внимание уделено перспективам укрепления узбекско-американских отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых в рамках переговоров на высшем и высоком уровнях.

В повестку встречи также вошли вопросы расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com