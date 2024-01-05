Лукашенко подписал поправки о неприкосновенности и пожизненной охране экс-президента и членов его семьи

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки к закону «О президенте», которые наделяют ушедшего в отставку президента и его семью неприкосновенностью в связи с любыми преступлениями, совершенными за время правления.

Также не допускаются любые процессуальные действия в его отношении и лишение его свободы.

Неприкосновенными остаются имущество бывшего президента Беларуси, активы, переписка и право на пожизненную государственную охрану.

После отставки президент получит в дар государственную недвижимость для постоянного проживания, в том числе — «земельный участок с расположенными на нем капитальными строениями».

Прекративший исполнение своих обязанностей президент становится делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом Совета Республики.

Баллотироваться на должность президента сможет гражданин Беларуси не моложе 40 лет, который постоянно проживал в стране не менее 20 лет перед выборами и не имел иностранного вида на жительство.