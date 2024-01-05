«Кем мне воевать?», - Главком ВСУ Залужный призвал депутатов идти на фронт из-за нехватки солдат

- Азия и мир, политика
- 15:23, 05 января 2024
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CentralAsia (CA) - Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный на обсуждении закона о мобилизации в Верховной Раде заявил о тяжелой ситуации с личным составом у ВСУ. Слова главкома цитирует издание NV.
«Мне нужны люди, россияне уже призвали 400 тысяч и на июнь готовят еще несколько сотен тысяч, до 400 тысяч. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы [депутаты] идите сражайтесь, если не обеспечите», - заявил Залужный.
Также, по данным издания, главком ВСУ выступил против привлечения в армию заключенных и судимых.
«Он говорит: это армия для плохих людей? Это не так», - пишет издание со ссылкой на источники в Раде.
В четверг, 4 января, в парламентском комитете начали рассматривать законопроект об ужесточении мобилизации. Главком ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров заявили, что усиление мобилизации - это «объективная составляющая войны».
8 января комитет должен будет вынести решение по поводу дальнейшей судьбы законопроекта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии альтернативы усилению мобилизации. По его словам, «мобилизации украинского общества и мира» сегодня нет, «это нужно изменить».