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«Кем мне воевать?», - Главком ВСУ Залужный призвал депутатов идти на фронт из-за нехватки солдат
Валерий Залужный
Валерий Залужный

CentralAsia (CA) -  Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный на обсуждении закона о мобилизации в Верховной Раде заявил о тяжелой ситуации с личным составом у ВСУ. Слова главкома цитирует издание NV.

«Мне нужны люди, россияне уже призвали 400 тысяч и на июнь готовят еще несколько сотен тысяч, до 400 тысяч. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы [депутаты] идите сражайтесь, если не обеспечите», - заявил Залужный.

Также, по данным издания, главком ВСУ выступил против привлечения в армию заключенных и судимых.

«Он говорит: это армия для плохих людей? Это не так», - пишет издание со ссылкой на источники в Раде.

В четверг, 4 января, в парламентском комитете начали рассматривать законопроект об ужесточении мобилизации. Главком ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров заявили, что усиление мобилизации - это «объективная составляющая войны».

8 января комитет должен будет вынести решение по поводу дальнейшей судьбы законопроекта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии альтернативы усилению мобилизации. По его словам, «мобилизации украинского общества и мира» сегодня нет, «это нужно изменить».

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