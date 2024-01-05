Землетрясение в Японии: 92 погибших, 460 раненых и почти 250 пропавших без вести

CentralAsia (CA) - Количество погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 92, сообщает ABC News.

«По состоянию на утро пятницы количество погибших составило 92 человека Представители власти Исикавы сообщили, что 55 из погибших были в городе Вадзима и 23 - в Сузу. Еще 13 погибших были зафиксированы в пяти соседних городах. Более 460 человек получили ранения, по меньшей мере 26 из них - серьезные», - говорится в сообщении.

Официальные лица заявили, что 242 человека все еще считаются пропавшими без вести. Список имен растет с каждым днем. Многие из пропавших без вести - пожилые люди из городов Вадзима и Судзу, которые больше всего пострадали от землетрясения.

Издание отмечает, что ситуация осложняется тем, что люди приехали, чтобы встретить новый год со своими близкими.

В Японии 2 января землетрясение магнитудой 7,6 разрушило дома на полуострове Ното и вызвало пожары в городе Вадзима в префектуре Исикава.