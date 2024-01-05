30-градусные морозы и сильный снег ожидаются в Казахстане

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 6-8 января под влиянием ложбины активного Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, в южных регионах – осадки в виде дождя и снега, сообщает «Казгидромет».

6 января на северо-западе ожидается сильный снег, на юге – сильные осадки в виде дождя и снега, 7-8 января на северо-западе, севере и в центре ожидается сильный снег. В северной половине республики также ожидаются гололед и метель, а по стране – туманы и усиление ветра.

Вторжение холодных воздушных масс, связанных с отрогом Северо-западного антициклона, вызовет резкое понижение температуры воздуха на западе, северо-западе, севере и востоке страны: на западе и северо-западе ночью до 8-25 мороза, на севере – до 5-30 мороза, на востоке – до 5-18 мороза. В южных регионах основной температурный фон ночью -5+7 градусов.

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