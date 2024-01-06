Каково производство яиц в Монголии по сравнению с дефицитом в России?

CentralAsia (MNG) - Берем в качестве примера одну из немногочисленных компаний по производству яиц в Монголии. АО «Тумэн шувуут» в прошлом году произвело 113,2 млн яиц, показав рост на 16 процентов. Весной этого года предприятие планирует начать проект «Тумэн шувуут-3».

АО «Тумэн шувуут» сообщило, что в 2023 году произведено 113,2 млн яиц. Увеличение составило примерно 16 процентов по сравнению с 2022 годом. Отмечалось, что на это повлияли, главным образом, рост поголовья птиц и строительство птицефабрики «Тумэн шувуут-2».

Компания намерена реализовать генеральный план по расширению птицеводства в рамках программы «Продовольственная революция» в 2024-2026 годах. Сообщалось, что весной этого года планируется начать реализацию проекта «Тумэн шувуут-3».

По данным Монгольской фондовой биржи, рыночная стоимость «Тумэн шувуут» составляет 67,2 млрд тугриков. Цена акций компании в прошлом году была относительно стабильной и составляла от 300 до 384,81 тугриков.

В компании уточнили, что в 2023 году спрос на яйца на внутреннем рынке существенно не увеличился, хотя из-за новогодних праздников сезонный спрос в прошлом месяце был достаточно высок. При этом исполнительный директор общества отметил, что в целом не видит перспектив роста цен на яйца в 2024 году.

Тем временем цены на куриные яйца в России продолжают расти, несмотря на импорт из Турции, Ирана и Азербайджана. Почему в РФ подорожали яйца 2023? По данным «Тинькофф-журнала», на это могли повлиять несколько факторов. В 2023-м российские предприятия произвели меньше яиц, чем в предыдущие годы, производство их подорожало, спрос при этом вырос.

источник: middleasiannews.com

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