Moody's: Банк развития Монголии сохранил стабильный кредитный рейтинг

CentralAsia (MNG) - Банк развития Монголии (Монгол Улсын хөгжлийн банк) за счет собственных ресурсов успешно и в срок успешно погасил еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов США и облигации «Самурай» на сумму 30 миллиардов иен. Это служит основой для поддержания кредитного рейтинга банка, оцениваемого международным рейтинговым агентством Moody's.

В частности, международное кредитно-рейтинговое агентство Moody's сообщило о своем решении сохранить долгосрочный кредитный рейтинг Банка развития Монголии на уровне B3 (стабильный) и повысить базовую кредитную оценку банка с CAA2 до CAA1. Об этом сообщил Банк развития Монголии.

Агентство Moody's отслеживало возможное понижение кредитного рейтинга с октября 2023 года, оценивая потенциальные риски производительности, связанные с погашением двух облигаций со сроком погашения в четвертом квартале 2023 года.

В агентстве Moody's подчеркнули, что Банк развития Монголии, как банк, реализующий политику правительства Монголии в рамках своих обязательств по закону, сохранил стабильный кредитный рейтинг.

Оценка Международного агентства оказывает важное влияние на привлечение долгосрочных и недорогих средств с международного рынка в будущем, поскольку она констатирует, что Банк Развития успешно выполнил свои обязательства перед международными инвесторами.

источник: middleasiannews.com

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