Землетрясение в Японии: погибло 110 человек, 516 раненых
- Азия и мир, происшествия
- 11:21, 06 января 2024
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CentralAsia (CA) - Количество погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 110 человек, пропали без вести 211, раненых 516, сообщают японские СМИ со ссылкой на местные власти.
По состоянию на 6 января было зарегистрировано 69 случаев смерти в городе Вадзима, 23 — в городе Сузу, 8 — в городе Анамидзу, 5 — в городе Нанао, 2 — в городе Сига, 2 — в городе Ното и 1 — в городе Хакуи.
По меньшей мере 516 человек получили ранения в префектуре Исикава, 42 человека получили ранения в префектуре Ниигата, 41 человек в префектуре Тояма, шесть человек в префектуре Фукуи и один человек в префектуре Гифу.
В Японии 2 января землетрясение магнитудой 7,6 разрушило дома на полуострове Ното и вызвало пожары в городе Вадзима в префектуре Исикава.
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