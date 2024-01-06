Землетрясение в Японии: погибло 110 человек, 516 раненых

CentralAsia (CA) - Количество погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 110 человек, пропали без вести 211, раненых 516, сообщают японские СМИ со ссылкой на местные власти.

По состоянию на 6 января было зарегистрировано 69 случаев смерти в городе Вадзима, 23 — в городе Сузу, 8 — в городе Анамидзу, 5 — в городе Нанао, 2 — в городе Сига, 2 — в городе Ното и 1 — в городе Хакуи.

По меньшей мере 516 человек получили ранения в префектуре Исикава, 42 человека получили ранения в префектуре Ниигата, 41 человек в префектуре Тояма, шесть человек в префектуре Фукуи и один человек в префектуре Гифу.

В Японии 2 января землетрясение магнитудой 7,6 разрушило дома на полуострове Ното и вызвало пожары в городе Вадзима в префектуре Исикава.