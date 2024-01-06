В Иране арестовали подозреваемых в теракте с 103 погибшими

CentralAsia (CA) - Задержаны несколько подозреваемых в причастности к теракту в городе Керман, сообщил 5 января глава иранского МВД Ахмад Вахиди.

Как передает Tasnim, по меньшей мере 103 человека погибли, более 300 получили ранения в результате двух взрывов возле могилы командующего КСИР Касема Сулеймани в четвертую годовщину его смерти.

Теракт произошел 3 января на памятной церемонии в честь погибшего генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Первый взрыв произошел в 700 м от могилы Сулеймани, второй — в километре от нее.

Ранее СМИ сообщали, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в Иране. В заявлении, опубликованном в Telegram-каналах, близких к террористам, говорится, что два члена ИГИЛ привели в действие пояса, начинённые взрывчаткой, среди толпы.