В Японии отменили 216 рейсов из-за столкновения самолетов

CentralAsia (CA) - Из-за столкновения самолета Japan Airlines с самолетом береговой охраны в аэропорту Токио «Ханэда», отменено 216 рейсов на 6 января. Об этом сообщает NHK news.

Около 200 рейсов отменены на 7 января, но взлетно-посадочная полоса, на которой произошла авария, возобновит работу 8-го числа.

Предположительно это затронет 32 тыс. человек.

Самолеты столкнулись 2 января. Сообщалось, что пассажирский самолет загорелся в аэропорту «Ханэда». При приземлении лайнер столкнулся с самолетом береговой охраны Японии, вследствие чего у пассажирского лайнера загорелся двигатель. На его борту находились 367 пассажиров и 12 членов экипажа, которые были эвакуированы.