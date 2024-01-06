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В Японии отменили 216 рейсов из-за столкновения самолетов

CentralAsia (CA) -  Из-за столкновения самолета Japan Airlines с самолетом береговой охраны в аэропорту Токио «Ханэда», отменено 216 рейсов на 6 января. Об этом сообщает NHK news.

Около 200 рейсов отменены на 7 января, но взлетно-посадочная полоса, на которой произошла авария, возобновит работу 8-го числа.

Предположительно это затронет 32 тыс. человек.

Самолеты столкнулись 2 января. Сообщалось, что пассажирский самолет загорелся в аэропорту «Ханэда». При приземлении лайнер столкнулся с самолетом береговой охраны Японии, вследствие чего у пассажирского лайнера загорелся двигатель. На его борту находились 367 пассажиров и 12 членов экипажа, которые были эвакуированы.

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