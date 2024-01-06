Рождество Христово 2024 и традиции сочельника

CentralAsia (CA) - Православное Рождество 2024 года начнётся с сочельника, который будет отмечаться вечером в субботу 6 января, а в воскресенье, 7 января, празднование продолжится.

Многие верят, что в преддверии Рождества, в ночь с 6 на 7 января необходимо соблюдать все традиции и обычаи — только таким образом можно обеспечить себе защиту от бед и несчастий на весь год.

Когда празднуют сочельник?

Православные христиане празднуют сочельник перед Рождеством 6 января по юлианскому календарю. В этот день заканчивается Рождественский пост, который длился с 28 ноября.

Значение Рождественского сочельника?

Сочельник – церковный праздник, с которым связано много традиций, примет и поверий. Это вечер перед одним из великих праздников, посвященным рождению Спасителя. Для многих верующих он знаменателен тем, что в этот день снимаются все запреты на еду.

Название праздника «сочельник» произошло от традиционного блюда – сочиво. Это было главное кушанье на ужине после строгого поста. В народе сочиво еще называют «коливо» и «кутья».

Традиции сочельника: семейные обычаи и службы в храмах

Самый главный домашний обычай сочельника связан с употреблением пищи. До появления первой звезды ни один верующий не должен есть. Однако на сегодняшний день это правило не соблюдается так строго и можно есть сразу после того, как закончится литургия.

Согласно народному обычаю, стол накрывают белой скатертью, а перед ужином глава семейства читает молитву и отрывок из Евангелия. Во время сочельника и самого застолья нельзя ругаться и ссориться. Кроме того, как и в другие церковные праздники, в канун Рождества нельзя заниматься работой по дому. Поэтому все приготовления лучше закончить перед сочельником.

Основные события Рождественского сочельника, происходят в храме. Читаются на богослужениях в Рождественский сочельник и пророчества, за несколько столетий предсказавшие рождение Спасителя.

Каждый год в сочельник во всех православных храмах прочитываются восемь особых рождественских притч.

На рождественском богослужении можно помолиться за себя и своих близких, а также поставить свечи за упокой усопших и за здоровье живых.

Пост в Рождественский сочельник

Рождественский пост считается одним из самых долгих и строгих. Верующие соблюдают его 40 дней, чтобы очистить душу от грехов и подготовиться к празднику Рождества. Он начинается 28 ноября и завершается 6 января, в сочельник.

Согласно правилам Рождественского поста, 6 января принято сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

Основные запреты на Рождество Христово:

— Одалживать деньги – занявший рискует провести весь год в денежных долгах.

— Ругань и скандалы – отрицательная энергия отнимает у предков шанс на спасение души.

— Смотреть в будущее – для гадания есть Святки, период с 8 по 18 января.

Рождественские традиции

Традиционно на Рождество устраивают ярмарки, приобретают обновки. Накрывать праздничный стол должны все присутствующие, чтобы прожить весь год в согласии. Есть и другие традиции, которые соблюдаются из года в год:

— Вся семья собирается за большим праздничным столом и обменивается подарками.

— Цвет этого праздника белый, потому стол нужно накрыть белоснежной скатертью, подобрать в тон салфетки и посуду.

— Как Рождество Христово встретишь, так проведешь весь год. Именно эта традиция заставляет отмечать праздник в дружном, семейном кругу с богатым столом.

— Праздник не обходится без свежего, домашнего хлеба и особенных пирожков.

— На Рождество принято ходить в гости, шумно, с песнями и колядками, но церковь такую традицию не одобряет.

На столе должно быть не меньше 12 блюд. Раньше этот список включал:

— кутья;

— компот из сухофруктов или узвар;

— заливная рыба;

— гречневая или пшенная каша;

— пампушки или блины;

— пироги;

— вареники;

— обжаренная рыба;

— борщ;

— капустняк;

— отварной горох;

— голубцы.

Сейчас такие блюда на стол ставит редкая хозяйка, потому что изменились предпочтения и возможности, но традиционно, Рождество встречали именно с таким набором продуктов. Некоторые традиции чтутся и сейчас, например кутья – неотъемлемый атрибут праздника.

Приметы на 7 января

Как и любую дату, 7 января окутывают много примет, основы появления которых – неизвестны, но внимание на них обращают до сих пор:

— В ночь с 6 на 7 января ясное небо и безветренная погода – к хорошему урожаю в полях.

— Снег утром сулит удачу, богатство и плодородие в этом году.

— Нельзя оставлять на столе пустую тарелку – к нищете.

— Оттепель на рождество – плохой урожай.

— Метель и вьюга обещает богатый урожай пшеницы и удачный сезон для пасечника.

— Яркие звезды в небе на рождество – хороший знак, обижающий приплод скотины.

— Солнечная погода – богатый сезон на грибы и ягоды.

В рождественский сочельник, дома нужно зажечь огни, это могут быть свечи или камин. Это действие поможет сохранить здоровье на долгие годы.

Существует множество традиций, запретов и рекомендаций, связанных с празднованием православного Рождества Христова, но основная часть придумана людьми и не имеет отношения к церкви. Единственная рекомендация религиозного сообщества – открыть душу и поговорить с богом в этот день, не забыв прочесть молитву и зажечь свечу. Светлую дату лучше провести в компании близких родственников, потому что Рождество, издавна – семейный праздник.

Рождество католическое и православное — почему празднуются в разные даты?

Как известно, католики празднуют Рождество на две недели раньше православных — не 7 января, а 25 декабря. Но вопреки распространённому мнению, различие в датах абсолютно не связано с богословскими вопросами — причина исключительно в разных календарях. Римская католическая церковь, как и протестанты, отмечает Рождество по Григорианскому календарю.