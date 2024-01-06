Минобороны России: Сбиты 4 украинские ракеты в Крыму

CentralAsia (CA) - В ночь на 6 января средства ПВО Министерства обороны России сбили четыре авиационных управляемых ракеты над аннексированным Крымом.

Минобороны России обвиняет в атаке Украину. В это же время примерно на час было приостановлено движение на Крымском мосту. Других подробностей не сообщается.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале Министерства обороны РФ.

Ранее крымские паблики вечером 5 января сообщили о взрывах на полуострове, а также о том, что Крымский мост вновь перекрыт.

Местные жители пишут в соцсетях, что в районе Евпатории было слышно до десяти взрывов. Также о взрывах сообщили в Сакском районе.

В Севастополе 5 января трижды объявляли воздушную тревогу.