Минобороны России: Сбиты 4 украинские ракеты в Крыму

- Азия и мир, политика
- 15:42, 06 января 2024
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CentralAsia (CA) - В ночь на 6 января средства ПВО Министерства обороны России сбили четыре авиационных управляемых ракеты над аннексированным Крымом.
Минобороны России обвиняет в атаке Украину. В это же время примерно на час было приостановлено движение на Крымском мосту. Других подробностей не сообщается.
«Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале Министерства обороны РФ.
Ранее крымские паблики вечером 5 января сообщили о взрывах на полуострове, а также о том, что Крымский мост вновь перекрыт.
Местные жители пишут в соцсетях, что в районе Евпатории было слышно до десяти взрывов. Также о взрывах сообщили в Сакском районе.
В Севастополе 5 января трижды объявляли воздушную тревогу.