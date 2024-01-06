Глава ВОЗ призвал носить маски, чтобы уменьшить рост COVID

CentralAsia (CA) - Глава Всемирной Организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал носить маски и дистанцироваться, чтобы уменьшить риск заражения.

По его словам, во многих странах в течение нескольких недель наблюдается рост респираторных заболеваний, вызванных COVID19, гриппом и другими патогенами, и ожидается, что эта тенденция продолжится после недавних праздников.

«Как отдельные лица: обязательно проходите тестирование и при необходимости обращайтесь за помощью, поскольку лечение COVID-19 может предотвратить тяжелые заболевания и смерть. Продолжайте использовать маски и дистанцироваться, чтобы уменьшить риск заражения, и убедитесь, что вы и ваши близкие сделали прививки от COVID-19 и простуды.

Как правительство: обеспечьте доступ к надежным тестам, лечению и вакцинам, особенно тем, кто подвергается наибольшему риску тяжелой инфекции. Продолжайте эпиднадзор, секвенирование и отчетность для отслеживания эволюции вируса COVID-19, а также четко информируйте о рисках и мерах по снижению риска для вашего населения», - написал он на своей страничке в соцсети X.