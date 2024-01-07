Две ведущие экономики мира – США и Китай – в 2024 году ждет замедление роста, - интервью ООН

CentralAsia (CA) - Военные конфликты, геополитические риски, климатические шоки, инфляция, жесткая кредитная политика, растущие объемы внешних задолженностей. Все эти факторы негативно сказываются на состоянии мировой экономики, и эксперты ООН прогнозируют снижение темпов роста глобального ВВП в 2024 году. Подробнее о том, какие экономические тренды ждут мир в целом и две первые экономики планеты – США и Китай – Служба новостей ООН расспросила сотрудника Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Григора Агабекяна.

Служба новостей ООН: Несмотря на множество негативных факторов, по итогам 2023 года можно сказать, что мировая экономика продемонстрировала устойчивость. С чем связаны прогнозы ООН, предсказывающие замедление темпов роста?

ГА: Если говорить о мировой экономике в целом, то в 2023 году, на фоне значительного ужесточения денежно-кредитной политики, начавшегося с 2022 года, и сохраняющейся политической неопределенности во всем мире, она оказалась более устойчивой, чем предполагалось ранее. Мировая экономика не только избежала наихудшего сценария – рецессии; экономический рост в целом превзошел ожидания, особенно в нескольких крупных развитых и развивающихся странах, включая Соединенные Штаты и Китай.

Но за этой внешней устойчивостью скрываются как риски краткосрочного плана, так и более серьезные структурные проблемы. В условиях высокого уровня задолженности, растущей стоимости заимствований, низкого уровня инвестиций, замедления мировой торговли и растущих геополитических рисков мы ожидаем, что в 2024 и 2025 годах темпы роста мировой экономики снизятся. Прогнозируется, что глобальный рост замедлится с 2,6 процента в 2023 году до 2,4 процента в 2024 году.

В частности, мы ожидаем замедления роста в Соединенных Штатах и в Японии, а из крупных развивающихся стран – в Бразилии и в некоторой степени в Китае. В 2025 году можно ожидать некоторого улучшения показателей мировой экономики, до 2,7 процента, но это все равно будет слабее темпов роста, наблюдавшихся до пандемии – порядка 3 процентов.

В 2024 году сохранится ряд макроэкономических и геополитических рисков. Хотя ожидается дальнейшее замедление глобальной инфляции, любая эскалации конфликтов и климатические потрясения могут привести к всплеску цен на энергоносители, а также продукты питания. Несмотря на то, что в 2023 году почти во всех регионах мира инфляция значительно замедлилась, главным образом как раз благодаря снижению мировых цен на энергоносители и продукты питания, во многих развитых и развивающихся странах уровень базовой инфляции, исключающей эти цены, остается выше целевых показателей центральных банков.

Почти в четверти всех развивающихся стран, где проживает около 300 миллионов человек, живущих в крайней нищете, годовая инфляция в 2024 году может превысить 10 процентов, что еще больше подрывает покупательную способность и усилия по сокращению уровня бедности.

Новые и дополнительные перебои с предложением на мировых рынках товаров, вызванные продолжающейся войной в Украине и конфликтом на Ближнем Востоке или дополнительными экспортными ограничениями со стороны крупных производителей – могут усилить давление на цены на энергоносители и зерно. Шоки, связанные с климатом, включая засухи и феномен Эль-Ниньо, в свою очередь, могут повлиять на урожай и привести к повышению цен на продовольствие.

Служба новостей ООН: Какие тенденции ожидаются в наступившем году в сфере денежно-кредитной политики, в частности в США?

ГА: На сегодня ведущие центральные банки сигнализируют о своем намерении удерживать процентные ставки «высокими и далее», поскольку эффект ослабления спроса после ужесточения денежно-кредитной политики – самого быстрого и наиболее синхронизированного за последние десятилетия – еще не материализовался во многих странах, таких как США.

Перспективы длительного периода повышенной стоимости заимствований и ужесточения кредитных условий создают сильные препятствия для мировой экономики, которая уже обременена долгами и нуждается в дополнительных инвестициях для оживления экономического роста и борьбы с изменением климата.

Длительный период высоких процентных ставок, вероятно, приведет к сокращению совокупного спроса, увеличению числа дефолтов и может привести к резкой коррекции цен на активы, особенно в развитых странах, тем самым еще больше подрывая динамику роста. Более высокие процентные ставки в развитых странах будут препятствовать притоку капитала в развивающиеся страны или даже спровоцируют отток капитала, усложняя ситуацию с платежным балансом и создавая риски для устойчивости долга.

Кроме повышения процентных ставок, Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и другие центральные банки развитых стран также начали сокращать объем денежной массы и ликвидность, начав так называемое «количественное ужесточение», сокращая активы на своих балансах, которые резко выросли во время предыдущих эпизодов так называемого «количественного смягчения», начиная с 2008 года.

Этот переход, особенно в период и без того высоких процентных ставок, также создает дополнительные риски и проблемы для развивающихся стран, многие из которых еще не полностью оправились от пандемии. Накопленный опыт показывает, что непредвиденные негативные последствия – например, из-за стрессов в финансовых системах – также могут быть значительными.

Еще одно важное обстоятельство – мировая торговля товарами и промышленное производство остаются исключительно вялыми. Общий спад мировой торговли обусловлен главным образом спадом торговли товарами на протяжении большей части 2023 года. Торговля услугами, напротив, продолжала восстанавливаться после пандемии, причем движущей силой роста в 2023 году были услуги в сфере туризма.

В долгосрочной перспективе соображения национальной и экономической безопасности, а также геополитические факторы с большой вероятностью повлияют на глобальные цепочки поставок. В принципе, этот процесс уже происходит. В развитых странах наблюдается переориентация производства и поддержка внутренних производственных мощностей. Все большее число крупных фирм, работающих в зоне евро, заявили о намерении перенести операции в Европейский Союз.

В Соединенных Штатах импорт из Китая в последние годы был частично замещен импортом из других стран, в частности из блока АСЕАН, Европейского Союза, Канады и Мексики. Видимо, в ближайшие годы, международная торговля не будет драйвером роста, как это было в прошлом, и для многих стран стратегии роста, ориентированные на экспорт, уйдут в прошлое, уступив место новым стратегиям, ориентированным на внутренний спрос. Возможно, что мировая торговля и промышленное производство несколько восстановятся в 2024 и 2025 годах, от чего выиграют страны, ориентированные на экспорт промышленной продукции. Однако это восстановление будет скромным.

Экономика Соединенных Штатов Америки, которая является крупнейшая экономикой мира, по итогам 2023 года превзошла ожидания: ее ВВП, по предварительным оценкам, возрос на 2,4 процента в 2023 году. Это несколько парадоксально, потому что изначально превалировали уверенные ожидания, что довольно агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой приведет не просто к спаду, а даже к резкому спаду в течение года. Но в третьем квартале 2023 года американская экономика выросла на 4,9 процента, что является самым сильным приростом начиная с четвертого квартала 2021 года. Несмотря на устойчивую инфляцию и повышение учетной ставки почти на 5,5 процентных пункта чуть более чем за год, частные расходы домохозяйств оставались высокими, что и было основной причиной столь впечатляющих показателей.

Наш прогноз для американской экономики — это 1,4 процента экономического роста в 2024 году и 1,7 процента в 2025 году. Разумеется, есть большой набор факторов неопределённости, в частности связанных с предстоявшими президентскими выборами и основным направлением бюджетной, а также индустриальной политики на годы вперед.

Служба новостей ООН: Вы предсказываете замедление экономического роста в Китае, с чем это связано?

ГА: В регионе Восточной Азии экономическая активность оставалась относительно сильной в 2023 году, если сравнить с другими развивающимися регионами. Однако сейчас наблюдаются признаки замедления. Продолжающаяся слабость внешнего спроса, экономическая неопределенность в Китае и ужесточение мировых условий финансирования негативно влияют на этот регион, при этом такие факторы как замедление роста производительности труда, геополитические риски и изменение климата подрывают среднесрочные перспективы развития.

Основным драйвером экономического роста во многих странах этого региона в 2023 году было частное потребление, так как связанные с пандемией ограничения в них сохранялись дольше, чем в других, и поэтому некоторые страны все еще извлекли выгоду из активизации отложенного потребительского спроса и устойчивого восстановления рынка труда, что в свою очередь дополнительно стимулировало частные расходы. В частности, повышение спроса на услуги способствовало восстановлению сферы туризма. Однако ослабление внешнего спроса, в основном из развитых стран, привело к тому, что экспорт товаров из многих стран Восточной Азии сократился в первые три квартала 2023 года.

Что касается собственно Китая, крупнейшей экономики этого региона, то по нашим оценкам, в 2023 году рост экономики там составил 5,2 процента, что представляет собой серьезный скачок после всего 3-процентного роста в 2022 году. Правда, после более сильного, чем ожидалось, роста в первом квартале 2023 года, связанного с отменой ограничений, со второго квартала восстановление китайской экономики начало замедляться.

Ведущий индикатор экономической активности – индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности – с апреля находился в территории спада. В то время как потребительские расходы оставались стабильными, промышленное производство было неустойчивым, так как столкнулось с нестабильностью в секторе недвижимости и слабым внешним спросом.

Кстати, с 2020 года 66 компаний-застройщиков в Китае объявили дефолт, в том числе пять из них – в первой половине 2023 года. На долю рынка жилья Китая приходится примерно 25 процентов всего ВВП, и китайские застройщики взяли неоправданно много кредитов, и в итоге регулятивные меры в отношении плохой задолженности привели к банкротству многих из них, сказываясь на настроениях потребителей и бизнеса.

Инвестиции в недвижимость в Китае, после 10-процентного спада в 2022 году, сократились еще на 9,1 процента за первые три квартала 2023 года. Из-за продолжающейся торговой напряженности с Соединенными Штатами спрос на китайский экспорт также ослаб, и за первые три квартала 2023 года чистый экспорт не был драйвером роста. Доля Китая в общем экспорте товаров в Соединенные Штаты резко упала после того, как Соединенные Штаты начали вводить тарифы и квоты на импорт из Китая начиная с 2018 года.

Правда, при этом доля Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) увеличилась, что может отражать реэкспорт некоторых китайских товаров через третьи страны – например, внешние инвестиции Китая в обрабатывающую промышленность, а также оптовую и розничную торговлю в АСЕАН в последние годы быстро росли на фоне роста стоимости рабочей силы в Китае.

Серьезной проблемой для Китая является резкий рост безработицы среди молодежи, которая превысила 21 процент летом 2023 года. Это является одним из факторов, тормозящих частное потребление – из-за низких доходов, а также желания сохранять сбережения.

Серьезной проблемой для Китая является резкий рост безработицы среди молодежи, которая превысила 21 процент летом 2023 года

Мы ожидаем, что в 2024 году экономический рост Китая замедлится, примерно до 4,7 процента, так как продолжающаяся коррекция в секторе недвижимости, ослабление внешнего спроса и геополитическая напряженность будут негативно влиять на инвестиционную активность и настроения потребителей.

В то же время, с конца третьего квартала 2023 года правительство Китая активизировало усилия по стимулированию экономики. Слабое инфляционное давление дало возможность смягчить денежно-кредитную политику, снизив процентную ставку для стимулирования внутреннего спроса. Правительство также пытается стабилизировать сектор недвижимости, предоставляя кредиты фирмам-застройщикам, смягчая требования к первоначальному взносу и понижая ставки по ипотечным кредитам для покупателей и владельцев жилья.

В октябре были выпущены дополнительные облигации центрального правительства на сумму эквивалентную приблизительно 136 миллиардам долларов для финансирования инфраструктурных проектов, что привело к увеличению бюджетного дефицита с 3 процентов ВВП до 3,8 процента в 2023 году.

В более долгосрочной перспективе экспортный контроль со стороны США и новые ограничения на микрочипы для развития искусственного интеллекта может затормозить разработку передовых технологий в производстве микрочипов в Китае, но технологический сектор может и снизить зависимость от импорта, особенно в сегментах нижнего уровня, тем более что он получает субсидии.

Есть вопросы связанные с торговыми отношения Евросоюза и Китая, в частности вызванные действиями Китая по защите своей отечественной индустрии электромобилей. Доля китайских электромобилей на европейском рынке быстро растет, и Евросоюз планирует расследовании в отношении государственных субсидий в Китае и импорта китайских электромобилей, что может сказаться на многих других аспектах взаимных экономических связей.

Озвучиваются такие оценки, что замедление экономического роста в Китае на один процент может затормозить на полпроцента экономический рост в России

Что касается влияния ситуации в Китае на российскую экономику, здесь есть разные факторы. Состояние экономики Китая напрямую влияет на мировые цены на энергоносители, внутренняя инвестиционная активность, в частности развитие инфраструктуры и строительство – на конъюнктуру цен на сырьевые ресурсы. На сегодня Китай стал одним из основных покупателей российского ископаемого топлива. То есть влияние есть, более того, иногда озвучиваются такие оценки, что замедление экономического роста в Китае на один процент может затормозить на полпроцента экономический рост в России.

Надо заметить, что хотя Китай является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов, но в то же время эта страна уже более десяти лет является крупнейшим производителем возобновляемой энергии в мире, и за последние годы там резко увеличились мощности солнечной и ветровой энергии. В 2020 году Китай заявил, что к 2060 году он станет углеродно-нейтральным, и с тех пор продолжал наращивать инвестиции в возобновляемые источники энергии. Кроме того, правительство субсидирует ускоренное внедрение электромобилей.

В России это все воспринимается с определенной тревогой, с учетом того, что Китай не только сегодня, но и в перспективе на многие годы – один из основных покупателей российской нефти и природного газа. Но это скорее вопросы, которые станут актуальными в долгосрочной перспективе.

Тем не менее, несмотря на прогнозируемый рост потребности Китая в природном газе, например, пока не достигнуто прогресса в переговорах по газопроводу «Сила Сибири-2», который по проекту должен был поставлять российский газ в северные регионы Китая. Кроме того, есть проект «Восток Ойл», разрабатываемый под руководством Роснефти, который предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре, и этот проект также, наряду с индийским, ориентирован на китайский рынок. В настоящее время, потребность в российском газе, импортируемом по газопроводу «Сила Сибири-1», зависит от степени экономической активности в Китае, так же, как и объем импортируемой из России нефти.

Что касается импорта из Китая в Россию, то после введения масштабных и все более жестких санкций против российской экономики начиная с февраля 2022 года, ограничивающих доступ ко многим высокотехнологичным товарам из развитых стран, Китай стал рассматриваться как потенциальный альтернативный источник импорта этой группы товаров. Китай резко нарастил экспорт автомобилей и электроники в Россию. Хотя Россия стремится добиться максимального импортозамещения, это довольно длительный процесс.

В принципе, если взять не самые передовые технологии, то уже в начале января 2023 многие российские предприятия перешли на оборудование из Китая. В то же время китайские компании очень осторожно относятся к риску попадания под вторичные санкции со стороны Соединенных Штатов или Евросоюза. Кстати, для Беларуси, которая получила статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества, Китай, наряду с Россией, тоже является важным рынком для сбыта своих товаров, в частности, продовольственной и сельскохозяйственной продукции. Китай является потенциальным важным инвестором в развитие инфраструктуры Беларуси.