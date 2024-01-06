Верховный суд США рассмотрит апелляцию Трампа на участие в президентских выборах

CentralAsia (CA) - Верховный суд США рассмотрит апелляцию бывшего президента Дональда Трампа на судебное решение, запрещающее ему участвовать в республиканских выборах в штате Колорадо. Об этом сообщает BBC.

Дело будет рассмотрено 8 февраля, решение Верховного суда будет обязательным к применению по всей стране.

По решению Верховного суда Колорадо, Дональд Трамп должен быть исключен из списка кандидатов на первичных выборах, определяющих претендентов на выдвижение в президенты от партии, из-за его роли в беспорядках 6 января 2021 года.

14-я поправка к Конституции США запрещает занимать федеральные должности любому, кто «участвовал в восстании или мятеже», но адвокаты бывшего президента настаивают на том, что это не относится к Трампу.