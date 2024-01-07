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Почта Британии выпустит марки в честь 30-летия группы Spice girls 

CentralAsia (CA) -  Британская почта Royal Mail объявила выпуск коллекции марок посвященной 30-летию группы Spice Girls. Об этом сообщает The Guardian.

Тематическая коллекция окажется в продаже с 11 января. Серия состоит из 15 марок с изображениями участниц группы и их самых запомнившихся выступлений прошедших лет. В их числе вручение наград Brit Awards в 1997 году и церемония закрытия лондонских Олимпийских игр 2012 года и фотопортреты каждой из участниц.

Наборы будут включать как марки, так и постеры, открытки и другую печатную продукцию, в том числе специальный лимитированный набор марок, покрытых 24-каратным золотом.

Группа Spice Girls стала мировой сенсацией благодаря своему дебютному синглу Wannabe 1996 года, за которым вскоре последовал альбом Spice. Эта пластинка стала самым продаваемым альбомом женской группы в истории музыки, а их слоган «Girl Power» — популярным символом феминизма.

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