Монгольский паспорт занял 118-е место в мировом рейтинге по возможности путешествовать без виз

CentralAsia (MNG) - Монгольский паспорт занимает 118-е место в мире по состоянию на январь 2024 года согласно индексу VisaGuide (VisaGuide Passport Index). В список попали 199 стран, монгольскому паспорту присвоено 31,48 балла.
Россия с баллом 48,20 попала на 94-ю позицию, Китай с индексом 13,86 занимает 186-ю строчку рейтинга.
По данным VisaGuide.World, с баллом 90,36 лидирует паспорт гражданина Испании. За ним следуют немецкие, сингапурские, итальянские и французские удостоверения, замыкая пятерку самых надежных паспортов 2024 года.
World Passport Index — система ранжирования, которая оценивает паспорта 199 стран и территорий на основе различных факторов для определения их силы. В качестве основного используется показатель, называемый оценкой значимости места назначения (Destination Significance Score — DSS) для присвоения уникального значения каждому документу.
Рейтинг включает в расчеты визовые правила или правила въезда.
- Безвизовый режим. Если владельцам паспортов страны не требуется виза, то DSS умножается на 1.
- Электронное разрешение на поездку. DSS также умножается на 1, если владельцы паспортов могут получить электронное разрешение на поездку (ETA).
- Виза по прибытии. Для стран назначения, которым требуется виза по прибытии, DSS умножается на 0,8.
- Электронная виза (e-Visa). Для стран назначения, где владелец паспорта должен получить одобренную правительством электронную визу (e-Visa) перед отъездом, DSS умножается на 0,3.
- Посольские или другие одобренные правительством визы. Если владельцам паспортов необходимо подать заявление на получение визы в посольстве или любой другой формы разрешения, утвержденной правительством, присваивается балл со значением 0.
- Бесплатный проезд. Если владельцы паспортов могут посещать страну без него, DSS умножается на 1,01.
- Запрещенный вход. Если владельцу паспорта не разрешен въезд в страну, DSS умножается на -0,5.
Поскольку каждой стране назначения присвоен уникальный DSS, это означает, что возможность путешествовать без визы в пункт назначения с более высоким его значением придает выбранному паспорту более высокую ценность, чем возможность безвизового доступа в страну с низким показателем. Это приводит к более точному ранжированию.
После расчета всех факторов каждый паспорт имеет свою уникальную ценность: не существует двух стран с одинаковым количеством «безвизовых» направлений.
источник: middleasiannews.com