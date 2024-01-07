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Монгольский паспорт занял 118-е место в мировом рейтинге по возможности путешествовать без виз

CentralAsia (MNG) -  Монгольский паспорт занимает 118-е место в мире по состоянию на январь 2024 года согласно индексу VisaGuide (VisaGuide Passport Index). В список попали 199 стран, монгольскому паспорту присвоено 31,48 балла.

Россия с баллом 48,20 попала на 94-ю позицию, Китай с индексом 13,86 занимает 186-ю строчку рейтинга.

По данным VisaGuide.World, с баллом 90,36 лидирует паспорт гражданина Испании. За ним следуют немецкие, сингапурские, итальянские и французские удостоверения, замыкая пятерку самых надежных паспортов 2024 года.

World Passport Index — система ранжирования, которая оценивает паспорта 199 стран и территорий на основе различных факторов для определения их силы. В качестве основного используется показатель, называемый оценкой значимости места назначения (Destination Significance Score — DSS) для присвоения уникального значения каждому документу.

Рейтинг включает в расчеты визовые правила или правила въезда.

  • Безвизовый режим. Если владельцам паспортов страны не требуется виза, то DSS умножается на 1.
  • Электронное разрешение на поездку. DSS также умножается на 1, если владельцы паспортов могут получить электронное разрешение на поездку (ETA).
  • Виза по прибытии. Для стран назначения, которым требуется виза по прибытии, DSS умножается на 0,8.
  • Электронная виза (e-Visa). Для стран назначения, где владелец паспорта должен получить одобренную правительством электронную визу (e-Visa) перед отъездом, DSS умножается на 0,3.
  • Посольские или другие одобренные правительством визы. Если владельцам паспортов необходимо подать заявление на получение визы в посольстве или любой другой формы разрешения, утвержденной правительством, присваивается балл со значением 0.
  • Бесплатный проезд. Если владельцы паспортов могут посещать страну без него, DSS умножается на 1,01.
  • Запрещенный вход. Если владельцу паспорта не разрешен въезд в страну, DSS умножается на -0,5.

Поскольку каждой стране назначения присвоен уникальный DSS, это означает, что возможность путешествовать без визы в пункт назначения с более высоким его значением придает выбранному паспорту более высокую ценность, чем возможность безвизового доступа в страну с низким показателем. Это приводит к более точному ранжированию.

После расчета всех факторов каждый паспорт имеет свою уникальную ценность: не существует двух стран с одинаковым количеством «безвизовых» направлений.

источник: middleasiannews.com

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