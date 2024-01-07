Монгольский паспорт занял 118-е место в мировом рейтинге по возможности путешествовать без виз

CentralAsia (MNG) - Монгольский паспорт занимает 118-е место в мире по состоянию на январь 2024 года согласно индексу VisaGuide (VisaGuide Passport Index). В список попали 199 стран, монгольскому паспорту присвоено 31,48 балла.

Россия с баллом 48,20 попала на 94-ю позицию, Китай с индексом 13,86 занимает 186-ю строчку рейтинга.

По данным VisaGuide.World, с баллом 90,36 лидирует паспорт гражданина Испании. За ним следуют немецкие, сингапурские, итальянские и французские удостоверения, замыкая пятерку самых надежных паспортов 2024 года.

World Passport Index — система ранжирования, которая оценивает паспорта 199 стран и территорий на основе различных факторов для определения их силы. В качестве основного используется показатель, называемый оценкой значимости места назначения (Destination Significance Score — DSS) для присвоения уникального значения каждому документу.

Рейтинг включает в расчеты визовые правила или правила въезда.

Безвизовый режим. Если владельцам паспортов страны не требуется виза, то DSS умножается на 1.

Электронное разрешение на поездку. DSS также умножается на 1, если владельцы паспортов могут получить электронное разрешение на поездку (ETA).

Виза по прибытии. Для стран назначения, которым требуется виза по прибытии, DSS умножается на 0,8.

Электронная виза (e-Visa). Для стран назначения, где владелец паспорта должен получить одобренную правительством электронную визу (e-Visa) перед отъездом, DSS умножается на 0,3.

Посольские или другие одобренные правительством визы. Если владельцам паспортов необходимо подать заявление на получение визы в посольстве или любой другой формы разрешения, утвержденной правительством, присваивается балл со значением 0.

Бесплатный проезд. Если владельцы паспортов могут посещать страну без него, DSS умножается на 1,01.

Запрещенный вход. Если владельцу паспорта не разрешен въезд в страну, DSS умножается на -0,5.

Поскольку каждой стране назначения присвоен уникальный DSS, это означает, что возможность путешествовать без визы в пункт назначения с более высоким его значением придает выбранному паспорту более высокую ценность, чем возможность безвизового доступа в страну с низким показателем. Это приводит к более точному ранжированию.

После расчета всех факторов каждый паспорт имеет свою уникальную ценность: не существует двух стран с одинаковым количеством «безвизовых» направлений.

источник: middleasiannews.com

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