В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4.6
- Казахстан, происшествия
- 10:40, 07 января 2024
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CentralAsia (KZ) - В Казахстане в 55 км от Алматы 7 января произошло землетрясение магнитудой 4.6.
Как сообщает сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» 07 января в 09:10 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 55 км на восток от Алматы.
В Алматы толчки ощущались силой 2 балла.
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