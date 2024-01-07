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В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4.6

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане в 55 км от Алматы 7 января произошло землетрясение магнитудой 4.6.

Как сообщает сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» 07 января в 09:10 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 55 км на восток от Алматы.

В Алматы толчки ощущались силой 2 балла.

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