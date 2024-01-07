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Глава МИД Японии прибыла в Украину с официальным визитом

CentralAsia (CA) -  Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко находится с визитом в Украине.

Как сообщает NHK, планируется, что она встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

Камикава находится в заграничной поездке, в ходе которой должна посетить несколько стран Европы, включая Польшу и Финляндию, а также США и Турцию. Визит в Украину заранее не анонсировался.

Как говорится в сообщении, визит Камикавы должен подчеркнуть решимость Японии содействовать восстановлению Украины в рамках тесного сотрудничества между государственным и частным секторами. В Токио 19 февраля пройдет японско-украинская конференция по экономическому развитию и восстановлению Украины, в которой от Киева очное участие должен принять премьер-министр Денис Шмыгаль

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