ТОП-10 паспортов мира, которые дают больше всего возможностей для путешествий без виз

CentralAsia (CA) - Система ранжирования паспортов определила значения паспортов по всему миру.

По данным VisaGuide.World, испанский паспорт занимает первое место, как самый безвизовый паспорт с рейтингом 90,36 по состоянию на январь 2024 года.

ТОП-10 стран:

1. Испания — 90,36;

2. Германия — 90,26;

3. Сингапур — 90,21;

4. Италия — 90,15;

5. Франция — 90,03;

6. Нидерланды — 89,67;

7. Финляндия — 89,33;

8. Швеция — 89,07;

9. Дания — 88,88;

10. Венгрия — 88,86.

Страны Центральной Азии в данном рейтинге:

Казахстан занимает 110 место (34)

Узбекистан - 128 место (25,09)

Кыргызстан - 131 место (22,52)

Таджикистан - 139 место (21,33)

Туркменистан - 166 место (16,30).

Рейтинг включает в расчеты визовые правила или правила въезда.

Безвизовый режим. Если владельцам паспортов страны не требуется виза, то DSS умножается на 1.

Электронное разрешение на поездку. DSS также умножается на 1, если владельцы паспортов могут получить электронное разрешение на поездку (ETA).

Виза по прибытии. Для стран назначения, которым требуется виза по прибытии, DSS умножается на 0,8.

Электронная виза (e-Visa). Для стран назначения, где владелец паспорта должен получить одобренную правительством электронную визу (e-Visa) перед отъездом, DSS умножается на 0,3.

Посольские или другие одобренные правительством визы. Если владельцам паспортов необходимо подать заявление на получение визы в посольстве или любой другой формы разрешения, утвержденной правительством, присваивается балл со значением 0.

Бесплатный проезд. Если владельцы паспортов могут посещать страну без него, DSS умножается на 1,01.

Запрещенный вход. Если владельцу паспорта не разрешен въезд в страну, DSS умножается на -0,5.

Поскольку каждой стране назначения присвоен уникальный DSS, это означает, что возможность путешествовать без визы в пункт назначения с более высоким его значением придает выбранному паспорту более высокую ценность, чем возможность безвизового доступа в страну с низким показателем. Это приводит к более точному ранжированию.

После расчета всех факторов каждый паспорт имеет свою уникальную ценность: не существует двух стран с одинаковым количеством «безвизовых» направлений.