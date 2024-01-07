На территории Украины объявили воздушную тревогу

CentralAsia (CA) - На всей территории Украины 7 января объявили воздушную тревогу. Такие данные приводятся на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.

Сообщается, что утром сигнал об угрозе с воздуха начал действовать в Киеве, Винницкой и Тернопольской областях. Далее воздушная тревога распространилась на всю территорию страны.