На территории Украины объявили воздушную тревогу
- Азия и мир, общество
- 14:32, 07 января 2024
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CentralAsia (CA) - На всей территории Украины 7 января объявили воздушную тревогу. Такие данные приводятся на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.
Сообщается, что утром сигнал об угрозе с воздуха начал действовать в Киеве, Винницкой и Тернопольской областях. Далее воздушная тревога распространилась на всю территорию страны.
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