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На территории Украины объявили воздушную тревогу

CentralAsia (CA) -  На всей территории Украины 7 января объявили воздушную тревогу. Такие данные приводятся на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.

Сообщается, что утром сигнал об угрозе с воздуха начал действовать в Киеве, Винницкой и Тернопольской областях. Далее воздушная тревога распространилась на всю территорию страны.

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