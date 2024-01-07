Президент Гарварда подала в отставку из-за обвинений в плагиате и антисемитизме

- Азия и мир, общество
- 19:45, 07 января 2024
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CentralAsia (CA) - Президент Гарвардского университета Клодин Гэй подала в отставку, передает Associated Press.
Она ушла с должности на фоне обвинений в плагиате, найденном в ее докторской диссертации, и антисемитизме.
Временно исполняющим обязанности президента назначен проректор Алан Гарбер.
После обострения палестино-израильского конфликта в крупных американских университетах прошли акции в поддержку Палестины, на которых звучали анти-израильские высказывания. На слушаниях в Конгрессе Гэй не смогла однозначно заявить, что призывы к геноциду евреев в университете нарушают политику поведения в стенах заведения.
На фоне обвинений в антисемитизме внимание критиков привлекла ее диссертация 1997 года, в которой якобы присутствовал плагиат. Управляющий совет Гарварда после проверки заявил, что в тексте диссертации есть «несколько случаев неадекватного цитирования», но серьезных нарушений выявлено не было.
Гэй — первая афро-американка, возглавившая Гарвард. Она была назначена в июле 2023 года.