Президент Гарварда подала в отставку из-за обвинений в плагиате и антисемитизме

CentralAsia (CA) - Президент Гарвардского университета Клодин Гэй подала в отставку, передает Associated Press.

Она ушла с должности на фоне обвинений в плагиате, найденном в ее докторской диссертации, и антисемитизме.

Временно исполняющим обязанности президента назначен проректор Алан Гарбер.

После обострения палестино-израильского конфликта в крупных американских университетах прошли акции в поддержку Палестины, на которых звучали анти-израильские высказывания. На слушаниях в Конгрессе Гэй не смогла однозначно заявить, что призывы к геноциду евреев в университете нарушают политику поведения в стенах заведения.

На фоне обвинений в антисемитизме внимание критиков привлекла ее диссертация 1997 года, в которой якобы присутствовал плагиат. Управляющий совет Гарварда после проверки заявил, что в тексте диссертации есть «несколько случаев неадекватного цитирования», но серьезных нарушений выявлено не было.

Гэй — первая афро-американка, возглавившая Гарвард. Она была назначена в июле 2023 года.