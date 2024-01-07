«Золотой глобус 2024». Номинанты 

- Азия и мир, общество
- 15:50, 07 января 2024
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CentralAsia (CA) - Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус» 2024 года, во главе которых стоят фильмы «Барби» и «Оппенгеймер».
Церемония вручения наград пройдет 7 января в Лос-Анджелесе.
Лидером по количеству номинаций среди фильмов стала «Барби» (9), далее идут «Оппенгеймер» (8), «Убийцы цветочной луны» (7) и «Бедные-несчастные» (7). Среди сериалов лидируют «Наследники» (9). У «Медведя» и «Убийств в одном здании» по 5 номинаций.
Номинанты в области кино:
Лучший фильм (драма):
«Оппенгеймер»
«Убийцы цветочной луны»
«Прошлые жизни»
«Маэстро»
«Анатомия падения»
«Зона интересов»
Лучший фильм (мюзикл или комедия):
«Air: Большой прыжок»
«Барби»
«Американское чтиво»
«Оставленные»
«Май декабрь»
«Бедные-несчастные»
Лучший режиссер:
Брэдли Купер, «Маэстро»
Грета Гервиг, «Барби»
Йоргос Лантимос, «Бедные-несчастные»
Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»
Мартин Скорсезе, «Убийцы цветочной луны»
Селин Сон, «Прошлые жизни»
Лучший сценарий:
«Анатомия падения»
«Оппенгеймер»
«Барби»
«Прошлые жизни»
«Бедные-несчастные»
«Убийцы цветочной луны»
Лучший актер (драма):
Леонардо ДиКаприо, «Убийцы цветочной луны»
Колман Доминго, «Растин»
Барри Кеоган, «Солтберн»
Брэдли Купер, «Маэстро»
Киллиан Мёрфи, «Оппенгеймер»
Эндрю Скотт, «Мы всем чужие»
Лучшая актриса (драма):
Аннетт Бенинг, «Дайана Найэд»
Лили Гладстоун, «Убийцы цветочной луны»
Грета Ли, «Прошлые жизни»
Кэри Маллиган, «Маэстро»
Кэйли Спэни, «Присцилла: Элвис и я»
Сандра Хюллер, «Анатомия падения»
Лучший актер (мюзикл или комедия):
Пол Джаматти, «Оставленные»
Мэтт Дэймон, «Air: Большой прыжок»
Николас Кейдж, «Герой наших снов»
Джеффри Райт, «Американское чтиво»
Хоакин Феникс, «Все страхи Бо»
Тимоти Шаламе, «Вонка»
Лучшая актриса (мюзикл или комедия):
Фэнтейжа Баррино, «Цвет пурпурный»
Дженнифер Лоуренс, «Без обид»
Натали Портман, «Май декабрь»
Альма Пёвсти, «Опавшие листья»
Марго Робби, «Барби»
Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»
Лучший актер второго плана:
Уиллем Дефо, «Бедные-несчастные»
Роберт Де Ниро, «Убийцы цветочной луны»
Чарльз Мелтон, «Май, декабрь»
Роберт Дауни-мл., «Оппенгеймер»
Райан Гослинг, «Барби»
Марк Руффало, «Бедные-несчастные»
Лучшая актриса второго плана:
Эмили Блант, «Оппенгеймер»
Даниэль Брукс, «Цвет пурпурный»
Джулианна Мур, «Май декабрь»
Розамунд Пайк, «Солтберн»
Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»
Джоди Фостер, «Дайана Найэд»
Лучший международный фильм:
«Анатомия падения»
«Зона интересов»
«Прошлые жизни»
«Опавшие листья»
«Общество снега»
«Я — капитан»
Лучший анимационный фильм:
«Мальчик и птица»
«Элементарно»
«Человек-паук: Паутина вселенных»
«Братья Супер Марио в кино»
«Судзумэ, закрывающая двери»
«Заветное желание»
Лучший оригинальный саундтрек:
«Бедные-несчастные», Джерскин Фендрикс
«Зона интересов», Мика Ливай
«Мальчик и птица», Дзё Хисаиси
«Оппенгеймер», Людвиг Горанссон
«Убийцы цветочной луны», Робби Робертсон
«Человек-паук: Паутина вселенных», Дэниэл Пембертон
Лучшая песня:
«Addicted to Romance», «Иди ко мне, детка»
«Dance the Night», «Барби»
«I’m Just Ken», «Барби»
«Peaches», «Братья Супер Марио в кино»
«Road to Freedom», «Растин»
«What Was I Made For», «Барби»
Номинанты в области телевидения:
Лучший телесериал (драма):
«1923»
«Корона»
«Одни из нас»
«Дипломатка»
«Утреннее шоу»
«Наследники»
Лучший телесериал (мюзикл или комедия):
«Барри»
«Быть присяжным»
«Тед Лассо»
«Убийства в одном здании»
«Медведь»
«Начальная школа „Эбботт“»
Лучший телефильм, сериал или мини-сериал:
«Весь невидимый нам свет»
«Грызня»
«Дейзи Джонс и The Six»
«Попутчики»
«Уроки химии»
«Фарго»
Лучший актер в драматическом сериале:
Брайан Кокс, «Наследники»
Киран Калкин, «Наследники»
Джереми Стронг, «Наследники»
Доминик Уэст, «Корона
Педро Паскаль, «Одни из нас»
Гари Олдман, «Медленные лошади»
Лучшая актриса в драматическом сериале:
Хелен Миррен, «1923»
Кери Рассел, «Дипломатка»
Белла Рэмзи, «Одни из нас»
Сара Снук, «Наследники»
Имелда Стонтон, «Корона»
Эмма Стоун, «Проклятие»
Лучший актер в мюзикле или комедии:
Джереми Аллен Уайт, «Медведь»
Билл Хейдер, «Барри»
Стив Мартин, «Убийства в одном здании»
Джейсон Сигел, «Терапия»
Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»
Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
Лучшая актриса в мюзикле или комедии:
Куинта Брансон, «Начальная школа „Эбботт“»
Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мэйзел»
Селена Гомес, «Убийства в одном здании»
Наташа Лионн, «Покерфейс»
Эль Фаннинг, «Великая»
Айо Эдебири, «Медведь»
Лучшая актриса второго плана:
Элизабет Дебики, «Корона»
Кристина Риччи, «Шершни»
Дж. Смит-Кэмерон, «Наследники»
Мэрил Стрип, «Убийства в одном здании»
Ханна Уэддингхэм, «Тед Лассо»
Эбби Эллиотт, «Медведь»
Лучший актер второго плана:
Билли Крудап, «Утреннее шоу»
Мэттью Макфэдиен, «Наследники»
Алан Рак, «Наследники»
Александр Скарсгард, «Наследники»
Джеймс Марсден, «Быть присяжным»
Эбон Мосс-Бакрак, «Медведь»
Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме:
Рэйчел Вайс, «Связанные насмерть»
Али Вонг, «Грызня»
Райли Кио, «Дейзи Джонс и The Six»
Бри Ларсон, «Уроки химии»
Элизабет Олсен, «Любовь и смерть»
Джуно Темпл, «Фарго»
Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме:
Мэтт Бомер, «Попутчики»
Сэм Клафлин, «Дейзи Джонс и The Six»
Дэвид Ойелоуо, «Законники: Басс Ривз»
Вуди Харрельсон, «Сантехники Белого дома»
Джон Хэмм, «Фарго»
Стивен Ян, «Грызня»
Лучшее кинематографическое/прокатное достижение (более 100 млн сборов):
«Барби»
«Джон Уик 4»
«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»
«Оппенгеймер»
«Стражи Галактики. Часть 3»
«Братья Супер Марио в кино»
«Тейлор Свифт: The Eras Tour»
«Человек-паук: Паутина вселенных»
«Золотой глобус» — первая крупная церемония сезона кинопремий, кульминацией которого станет церемония вручения «Оскара» 10 марта.