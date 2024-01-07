«Золотой глобус 2024». Номинанты

CentralAsia (CA) - Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус» 2024 года, во главе которых стоят фильмы «Барби» и «Оппенгеймер».

Церемония вручения наград пройдет 7 января в Лос-Анджелесе.

Лидером по количеству номинаций среди фильмов стала «Барби» (9), далее идут «Оппенгеймер» (8), «Убийцы цветочной луны» (7) и «Бедные-несчастные» (7). Среди сериалов лидируют «Наследники» (9). У «Медведя» и «Убийств в одном здании» по 5 номинаций.

Номинанты в области кино:

Лучший фильм (драма):

«Оппенгеймер»

«Убийцы цветочной луны»

«Прошлые жизни»

«Маэстро»

«Анатомия падения»

«Зона интересов»

Лучший фильм (мюзикл или комедия):

«Air: Большой прыжок»

«Барби»

«Американское чтиво»

«Оставленные»

«Май декабрь»

«Бедные-несчастные»

Лучший режиссер:

Брэдли Купер, «Маэстро»

Грета Гервиг, «Барби»

Йоргос Лантимос, «Бедные-несчастные»

Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»

Мартин Скорсезе, «Убийцы цветочной луны»

Селин Сон, «Прошлые жизни»

Лучший сценарий:

«Анатомия падения»

«Оппенгеймер»

«Барби»

«Прошлые жизни»

«Бедные-несчастные»

«Убийцы цветочной луны»

Лучший актер (драма):

Леонардо ДиКаприо, «Убийцы цветочной луны»

Колман Доминго, «Растин»

Барри Кеоган, «Солтберн»

Брэдли Купер, «Маэстро»

Киллиан Мёрфи, «Оппенгеймер»

Эндрю Скотт, «Мы всем чужие»

Лучшая актриса (драма):

Аннетт Бенинг, «Дайана Найэд»

Лили Гладстоун, «Убийцы цветочной луны»

Грета Ли, «Прошлые жизни»

Кэри Маллиган, «Маэстро»

Кэйли Спэни, «Присцилла: Элвис и я»

Сандра Хюллер, «Анатомия падения»

Лучший актер (мюзикл или комедия):

Пол Джаматти, «Оставленные»

Мэтт Дэймон, «Air: Большой прыжок»

Николас Кейдж, «Герой наших снов»

Джеффри Райт, «Американское чтиво»

Хоакин Феникс, «Все страхи Бо»

Тимоти Шаламе, «Вонка»

Лучшая актриса (мюзикл или комедия):

Фэнтейжа Баррино, «Цвет пурпурный»

Дженнифер Лоуренс, «Без обид»

Натали Портман, «Май декабрь»

Альма Пёвсти, «Опавшие листья»

Марго Робби, «Барби»

Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»

Лучший актер второго плана:

Уиллем Дефо, «Бедные-несчастные»

Роберт Де Ниро, «Убийцы цветочной луны»

Чарльз Мелтон, «Май, декабрь»

Роберт Дауни-мл., «Оппенгеймер»

Райан Гослинг, «Барби»

Марк Руффало, «Бедные-несчастные»

Лучшая актриса второго плана:

Эмили Блант, «Оппенгеймер»

Даниэль Брукс, «Цвет пурпурный»

Джулианна Мур, «Май декабрь»

Розамунд Пайк, «Солтберн»

Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»

Джоди Фостер, «Дайана Найэд»

Лучший международный фильм:

«Анатомия падения»

«Зона интересов»

«Прошлые жизни»

«Опавшие листья»

«Общество снега»

«Я — капитан»

Лучший анимационный фильм:

«Мальчик и птица»

«Элементарно»

«Человек-паук: Паутина вселенных»

«Братья Супер Марио в кино»

«Судзумэ, закрывающая двери»

«Заветное желание»

Лучший оригинальный саундтрек:

«Бедные-несчастные», Джерскин Фендрикс

«Зона интересов», Мика Ливай

«Мальчик и птица», Дзё Хисаиси

«Оппенгеймер», Людвиг Горанссон

«Убийцы цветочной луны», Робби Робертсон

«Человек-паук: Паутина вселенных», Дэниэл Пембертон

Лучшая песня:

«Addicted to Romance», «Иди ко мне, детка»

«Dance the Night», «Барби»

«I’m Just Ken», «Барби»

«Peaches», «Братья Супер Марио в кино»

«Road to Freedom», «Растин»

«What Was I Made For», «Барби»

Номинанты в области телевидения:

Лучший телесериал (драма):

«1923»

«Корона»

«Одни из нас»

«Дипломатка»

«Утреннее шоу»

«Наследники»

Лучший телесериал (мюзикл или комедия):

«Барри»

«Быть присяжным»

«Тед Лассо»

«Убийства в одном здании»

«Медведь»

«Начальная школа „Эбботт“»

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал:

«Весь невидимый нам свет»

«Грызня»

«Дейзи Джонс и The Six»

«Попутчики»

«Уроки химии»

«Фарго»

Лучший актер в драматическом сериале:

Брайан Кокс, «Наследники»

Киран Калкин, «Наследники»

Джереми Стронг, «Наследники»

Доминик Уэст, «Корона

Педро Паскаль, «Одни из нас»

Гари Олдман, «Медленные лошади»

Лучшая актриса в драматическом сериале:

Хелен Миррен, «1923»

Кери Рассел, «Дипломатка»

Белла Рэмзи, «Одни из нас»

Сара Снук, «Наследники»

Имелда Стонтон, «Корона»

Эмма Стоун, «Проклятие»

Лучший актер в мюзикле или комедии:

Джереми Аллен Уайт, «Медведь»

Билл Хейдер, «Барри»

Стив Мартин, «Убийства в одном здании»

Джейсон Сигел, «Терапия»

Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»

Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»

Лучшая актриса в мюзикле или комедии:

Куинта Брансон, «Начальная школа „Эбботт“»

Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мэйзел»

Селена Гомес, «Убийства в одном здании»

Наташа Лионн, «Покерфейс»

Эль Фаннинг, «Великая»

Айо Эдебири, «Медведь»

Лучшая актриса второго плана:

Элизабет Дебики, «Корона»

Кристина Риччи, «Шершни»

Дж. Смит-Кэмерон, «Наследники»

Мэрил Стрип, «Убийства в одном здании»

Ханна Уэддингхэм, «Тед Лассо»

Эбби Эллиотт, «Медведь»

Лучший актер второго плана:

Билли Крудап, «Утреннее шоу»

Мэттью Макфэдиен, «Наследники»

Алан Рак, «Наследники»

Александр Скарсгард, «Наследники»

Джеймс Марсден, «Быть присяжным»

Эбон Мосс-Бакрак, «Медведь»

Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме:

Рэйчел Вайс, «Связанные насмерть»

Али Вонг, «Грызня»

Райли Кио, «Дейзи Джонс и The Six»

Бри Ларсон, «Уроки химии»

Элизабет Олсен, «Любовь и смерть»

Джуно Темпл, «Фарго»

Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме:

Мэтт Бомер, «Попутчики»

Сэм Клафлин, «Дейзи Джонс и The Six»

Дэвид Ойелоуо, «Законники: Басс Ривз»

Вуди Харрельсон, «Сантехники Белого дома»

Джон Хэмм, «Фарго»

Стивен Ян, «Грызня»

Лучшее кинематографическое/прокатное достижение (более 100 млн сборов):

«Барби»

«Джон Уик 4»

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»

«Оппенгеймер»

«Стражи Галактики. Часть 3»

«Братья Супер Марио в кино»

«Тейлор Свифт: The Eras Tour»

«Человек-паук: Паутина вселенных»

«Золотой глобус» — первая крупная церемония сезона кинопремий, кульминацией которого станет церемония вручения «Оскара» 10 марта.