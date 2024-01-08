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Более 300 тыс. мигрантов пересекли границу США и Мексики в декабре

CentralAsia (CA) -  В период с 1-31 декабря было зарегистрировано более 302 тыс. мигрантов. Об этом сообщает канал Fox news.

Количество мигрантов, попавших на территорию США со стороны Мексики в декабре 2023 года, составило 302 тыс. человек, установив рекорд.

Кроме того, с 1 октября до 31 декабря 2023 года число мигрантов превысило 785 тыс. человек.

Это самый высокий показатель за первый квартал, когда-либо зарегистрированный.

Республиканцы возлагают вину за резкий рост на политику администрации, в том числе на прекращение политики бывшего президента Дональда Трампа, в то время как администрация заявляет, что сталкивается с проблемой всего полушария и нуждается в большем финансировании и законодательстве об иммиграционной реформе со стороны Конгресса.

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