Более 300 тыс. мигрантов пересекли границу США и Мексики в декабре

CentralAsia (CA) - В период с 1-31 декабря было зарегистрировано более 302 тыс. мигрантов. Об этом сообщает канал Fox news.

Количество мигрантов, попавших на территорию США со стороны Мексики в декабре 2023 года, составило 302 тыс. человек, установив рекорд.

Кроме того, с 1 октября до 31 декабря 2023 года число мигрантов превысило 785 тыс. человек.

Это самый высокий показатель за первый квартал, когда-либо зарегистрированный.

Республиканцы возлагают вину за резкий рост на политику администрации, в том числе на прекращение политики бывшего президента Дональда Трампа, в то время как администрация заявляет, что сталкивается с проблемой всего полушария и нуждается в большем финансировании и законодательстве об иммиграционной реформе со стороны Конгресса.